Argentina se hizo con otra coronación de gloria: una calle de Buenos Aires fue elegida como una de las tres más "cool" del mundo. Se trata de la peatonal Fernández de Enciso, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, que alcanzó el tercer puesto en un ranking internacional elaborado por la revista Time Out, que seleccionó 28 destinos urbanos.

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La calle fue elegida por su atmósfera relajada, sus veredas arboladas, las casonas históricas y una oferta gastronómica que creció de forma sostenida sin perder la identidad residencial del barrio. En su reseña, la publicación destacó que el corredor "atraviesa el corazón de Villa Devoto" y que se caracteriza por una "corriente constante de nuevos restaurantes, cafés y tiendas", con propuestas que invitan a disfrutar de las mesas al aire libre y pasear entre los árboles.

Qué lugares visitar en la calle Fernández de Enciso

Entre los espacios que forman parte de este corredor gastronómico y comercial, Time Out mencionó restaurantes, cafeterías, pastelerías y tiendas que se convirtieron en parte de la identidad de la zona. Algunos de ellos son El Pastificio de Pablos, Casa Lucca, Stylo Café, Atelier Fuerza, Dominga, Betular Pâtisserie y la Gran Galería Devoto.

Un calle de Villa Devoto fue elegida como una de las tres "más cool" del mundo. Foto: Time out

A pocos metros también se encuentra la Plaza Arenales, uno de los principales puntos de encuentro del barrio, donde se realizan ferias de vinos, funciones de cine al aire libre y espectáculos musicales. En este sentido, la combinación de propuestas gastronómicas, espacios verdes y actividades culturales fue uno de los atractivos que contribuyó a posicionar a la peatonal entre las favoritas de la guía internacional.

Cuáles son las otras calles más "cool" del mundo

El ranking de Time Out posicionó a Fernández de Enciso por encima de calles de Helsinki, Finlandia, y Singapur. El primer puesto fue para Song Wat Road, en Bangkok, Tailandia, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Golborne Road, en Londres, Reino Unido.

No es la primera vez que Buenos Aires aparece en este listado internacional. En ediciones anteriores también fueron seleccionadas la calle Thames, en Palermo, y Defensa, en San Telmo. Ambas se destacan por sus propuestas gastronómicas, culturales, comerciales y turísticas, que las convirtieron en puntos de referencia para quienes recorren la Ciudad.