Proponen crear un parque público y un espacio de memoria en la excárcel de Devoto

La legisladora porteña por Fuerza por Buenos Aires Delfina Velázquez presentó un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para crear un parque público y un espacio de memoria en el predio de la excárcel de Devoto.

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La iniciativa propone destinar el 65% de la superficie del terreno a espacios verdes de acceso público, mientras que el 35% restante se utilizaría para preservar las instalaciones vinculadas con la última dictadura cívico-militar y los hechos de violencia ocurridos dentro del establecimiento.

El proyecto también busca impedir que el inmueble sea destinado a desarrollos inmobiliarios privados y plantea modificar su clasificación dentro del Código Urbanístico porteño para establecer nuevos usos.

¿Qué se sabe del proyecto que busca crear nuevo parque público y un espacio de memoria en la excárcel de Devoto?

La propuesta contempla la creación del "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex-Cárcel de Devoto", destinado a conservar sectores del complejo que permitan reconstruir su historia durante la última dictadura cívico-militar.

Entre los lugares que se busca preservar figuran el Pabellón Séptimo, donde ocurrió la masacre del 14 de marzo de 1978; los módulos que alojaron a presos políticos; el pabellón de las madres; las celdas de castigo; el Centro Universitario Devoto y el Hospital Penitenciario Federal.

El episodio dejó decenas de muertos y constituye uno de los hechos más graves de violencia penitenciaria ocurridos durante la dictadura. Por su valor histórico, el predio fue reconocido como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra. También propone modificar la clasificación de Urbanización Futura que actualmente tiene el inmueble en el Código Urbanístico porteño para establecer los usos previstos en la iniciativa.

La propuesta responde, además, a un reclamo vecinal por la falta de espacios verdes en Villa Devoto y busca impedir que el terreno sea destinado a emprendimientos inmobiliarios privados.

En paralelo, avanza el proceso de cierre del establecimiento penitenciario. Los últimos presos alojados en la cárcel comenzaron a ser trasladados este jueves al nuevo penal de Marcos Paz, en un operativo que empezó al mediodía y que apunta a dejar las instalaciones completamente vacías en los próximos días.

Los 69 internos que todavía permanecían en el establecimiento habían quedado exceptuados del proceso de vaciamiento masivo para participar del encuentro con el papa León XIV.