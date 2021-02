Los beneficios del home banking: ¿sabés cómo usarlo?

El avance de la tecnología genera cambios rotundos en cómo las personas viven el día a día. El uso de la banca en internet es un ejemplo de aquellas prácticas simples pero revolucionarias.

De un lado, hay quienes no tardaron en acceder a su homebanking y ya casi no pueden imaginar pisar un banco. Del otro lado, los que temen a la digitalización de sus finanzas personales.

En el medio, están quienes tal vez se estén preguntando cómo registrarse por internet para banca. Si aun no te informaste sobre este tema, aprovechá esta nota. Te contamos todo lo que necesitás saber sobre la banca en internet.

¿Qué es la inclusión financiera?

La inclusión financiera es la garantía del acceso generalizado a productos financieros. Es un concepto que se utiliza para medir y defender la democratización del sistema financiero formal.

Según datos del Banco Mundial, alrededor de un millón y medio de personas no hacen uso de servicios financieros formales. Además, se calcula que el 75% de las personas pobres no tienen una cuenta bancaria.

Lo cierto es que hoy en día, contar con las herramientas que el sistema financiero formal ofrece, no puede ser un lujo de pocos. Dichas herramientas son importantes para el desarrollo de la economía personal, el ahorro y hasta el acceso al trabajo formal.

Impactan en todo tipo de tareas. Aquellas simples como pagar las cuentas o cobrar dinero, y otras más complejas como sacar un crédito. Todas se simplifican significativamente en el sistema financiero formal. O, mejor dicho, se dificultan por fuera del mismo.

Pero no son solo las personas de bajos recursos las excluidas. Otra población que sufre de la falta de inclusión financiera son los adultos mayores.

El vertiginoso avance de la tecnología de las últimas décadas ha tenido su inevitable impacto en el sistema bancario. Esto significa, en gran medida, un progreso. Los procesos se facilitan gracias al uso de herramientas digitales.

Sin embargo, es innegable que la alfabetización digital es muchas veces deficiente. En consecuencia, generaciones que antes gozaban del acceso al sistema financiero fueron quedando excluidos.

Es innegable que la banca en internet es una herramienta de gran ayuda. Su uso se justifica hoy en día más que nunca.

Entonces, se vuelve imprescindible garantizar el acceso generalizado a dicho recurso. Quien no se haya amigado aun con la tecnología, deberá enfrentarse a esto tarde o temprano.

Homebanking

La banca en internet puede resultar dificultosa para algunas personas. Pero la digitalización de los servicios financieros es un avance a favor de la inclusión antes mencionada.

Algunas de las maneras en que la banca en internet ha colaborado en este sentido son:

Se facilita y acelera el proceso de apertura de cuentas bancarias.

La digitalización de pagos en efectivo favorece las transacciones y fomenta la creación de cuentas bancarias.

Se posibilita el acceso a los servicios financieros en zonas remotas.

La banca en internet es segura. Pero es importante que no des información sensible a sitios no oficiales o a nadie que te contacte por redes sociales.

Ventajas de usar la banca en internet

Las ventajas de hacer uso de la banca en internet son varias. Están todas relacionadas con la accesibilidad y adaptabilidad. ¿Conocés todas las ventajas del homebanking?

Menor riesgo de COVID-19

Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, durante la pandemia de Covid-19 el uso de cajeros automáticos aumentó en un 40 por ciento. Las restricciones a las que nos vimos sujetos como consecuencia de la emergencia sanitaria mundial repercutieron en las prácticas de todos los argentinos.

Muchos se vieron obligados a familiarizarse con tecnologías que hasta el momento les resultaban extrañas. Y, a esta altura en que ya es posible nuevamente optar por las herramientas tradicionales, la tendencia se mantiene.

La banca en internet ha posibilitado a los usuarios del sistema financiero continuar con sus actividades sin poner en riesgo su salud. En muchos casos, esta experiencia obligada ha servido para conocer los beneficios de los servicios digitales.

Disponibilidad de operaciones de banca La banca en Internet permite realizar operaciones en cualquier horario y desde cualquier lugar. No es necesario sacar turnos, hablar con personal del banco ni hacer filas. La relación entre los bancos y sus clientes ha cambiado radicalmente. Realizar transferencias, invertir en plazos fijos o hasta consultar el estado de una cuenta sin salir de casa era, hasta hace algunos años, inimaginable.

El acceso irrestricto a prácticamente toda la información que podríamos necesitar reduce las distancias. Se le quita el velo de misterio que antes pueden haber tenido las gestiones financieras.

Comodidad y autonomía

Una vez que se está familiarizado con el sistema de banca en internet, todo cambia. Los trámites son cada vez menos complejos.

Las entidades financieras están trabajando en alfabetizar a aquellas personas que todavía se encuentran por fuera del sistema digital. O, en todo caso, facilitar la usabilidad de sus sistemas.

Solo es necesaria una buena conexión a internet, sea en una computadora o en un teléfono celular. Se logra gestionar casi todo lo que puede hacerse en un banco. Pero sin agitar la agenda ni moverse de casa.

Requisitos básicos para la banca en internet

Si tenés cuenta bancaria es fácil comenzar a hacer uso de la banca en internet. Solo necesitas la contraseña del homebanking. Esta te la puede proporcionar el banco o quizás tengas que generarla por única vez en un cajero automático.

Contando con dicho acceso, podrás hacer uso de la banca en internet siempre que te sea necesario u oportuno y cuentes con conexión web.

Cuenta gratuita universal

En Argentina es un derecho el acceso a la cuenta gratuita universal. No tiene costos de apertura, mantenimiento, movimientos de fondos ni consultas.

Se puede solicitar a cualquier entidad financiera que permita operar con cajeros automáticos. Y puede realizarse de manera presencial o a través de Internet.

Esta iniciativa está pensada para personas excluidas del sistema financiero formal. Por este motivo, el único requisito es no tener cuentas previas.

Bancos aliados ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el ente a cargo de la administración de las prestaciones y servicios nacionales de Seguridad Social en nuestro país.

Para quienes cobran pensiones o jubilaciones de parte de la institución, el uso de la banca en internet puede resultar muy práctico. Todos los beneficiarios cuentan con la opción de cobrar en uno de los bancos habilitados.

La solicitud para cobrar la pensión o jubilación en un banco en particular se puede realizar online. Las entidades financieras habilitadas en el país para tal fin son: