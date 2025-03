Tragedia en Bahía Blanca: el desgarrador pedido de la mamá de las nenas desaparecidas

A 6 días de la peor tragedia que vivió la ciudad de Bahía Blanca, a causa de las importantes inundaciones, continúa la búsqueda desesperada de las pequeñas hermanas Delfina y Pilar, de 1 y 5 años, que fueron arrastradas por la corriente. "Hoy Pili está cumpliendo sus cinco años, no pierdo la fe de que mis hijas están resguardadas con alguien", escribió su mamá en redes sociales en medio de la angustia. Si bien se reforzaron los operativos, hasta el momento no hubo éxitos.

“Hoy Pili está cumpliendo sus 5 años, no pierdo la fe que mis hijas están resguardadas con alguien que no se pudo comunicar todavía. Cualquier información, ¡llamar a estos números!”, expresó su mamá, Marina Haag, en un desgarrador pedido.

La familia Hecker había logrado escapar del temporal, pero en el medio del trayecto -luego de abandonar su hogar- fueron sorprendidos por el agua. Fueron ayudado por el conductor de una camioneta de envíos, pero las inundaciones fueron tales que no lograron salir. Incluso, en las últimas horas, se confirmó que el hombre -identificado como Rubén Salazar, según confirmaron las autoridades- fue hallado sin vida.

Un perro rastreador pertenecientes a los Bomberos señaló un "lugar de interés" aunque, por el momento, es imposible acceder por el agua.

Mientras tanto, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, dio un panorama sobre la situación actual tras el brutal temporal y también cómo siguen los operativos para ayudar a vecinas y vecinos afectados. "Es importante los términos que utilizamos porque a veces se ponen desaparecidos, pero en realidad esa palabra tiene una significación distinta. Hasta ayer recibimos 222 llamados, de los cuales 165 eran de personas que no se podía contactar con sus familiares", explicó en diálogo con radio Splendid AM990.

En esa línea, Fernández marcó que de los llamados señalados "sólo dos resultaron ser personas fallecidas" a causa de lo ocurrido. "Uno de ellos es Rubén Omar Salazar, que es el chofer de la empresa de logística que intentó rescatar a la familia Hecker, y otro es Ángel Eduardo Mosman. A ambos cuerpos se les hizo la autopsia correspondiente y se determinó que la causal de muerte fue el ahogamiento, asfixia mecánica por sumersión", indicó.

"La mayoría de esos llamados ya han sido verificados. Podrán estar en su lugar o haber sido evacuados, pero se encuentran bien, con vida", indicó y que hasta el momento, solo las hermanas Pilar y Delfina se encuentran "desaparecidas". Mientras que se confirmaron un total de 16 fallecidos, señaló que "no podemos descartar que existan más, pero no debemos especular con un número en base a lo que no conocemos".