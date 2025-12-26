Terrenos del Ejército en Bahía Blanca fueron afectados por un incendio

Cómo quedó el predio del Ejército Argentino incendiado esta semana.

La ciudad bonaerense de Bahía Blanca se ve afectada desde hace varios días por un incendio que esta semana azotó al predio de la 3ra División del Ejército. El foco ígneo en esos terrenos empezó el 24 de diciembre por la tarde y se propagó por las altas temperaturas y los vientos que afectaron a la zona. Para la tarde de este viernes las llamas ya estaban controladas y se espera que para la noche esté apagado definitivamente.

El sábado, cerca de Bahía Blanca, tuvo lugar un feroz incendio en el partido de Villarino. El mismo arrasó con más de 5.000 hectáreas en una zona caracterizada por la vegetación densa y el monte. El foco ígneo afectó las localidades de Mayor Buratovich y Algarrobo, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y se mantuvo activo durante tres días. Recién el lunes lograron aplacar el incendio.

Durante la tarde de Nochebuena se avivó un nuevo incendio, esta vez en el predio del Ejército Argentino de Bahía Blanca, que logró ser controlado rápidamente pero no se terminó de apagar. Según revelaron fuentes oficiales de la fuerza a El Destape, el jueves 25 a las 13 volvió a encenderse, motivado por viento y calor, lo que demandó el movimiento de varias dotaciones de bomberos, las cuales para las 19 lograron controlar el fuego nuevamente. "Se dejó un control de cenizas como establecen los protocolos", afirmaron a este portal.

Este viernes el Servicio Meteorológico estableció alerta amarilla por los vientos fuertes y la temperatura ascendió a los 38°. Los focos volvieron a encenderse, pero a partir del trabajo de ocho dotaciones de bomberos de Bahía Blanca, personal de Defensa Civil y vecinos de la zona el fuego volvió a ser controlado rápidamente, agregaron las fuentes en el lugar.

Hasta el momento no hubo reportes de víctimas fatales ni de personas lesionadas, aunque las autoridades continúan evaluando la situación. Todavía no se sabe qué provocó el incendio.

Vista del fuego en el terreno del V Cuerpo de Ejército bahiense.

Brutal incendio en Bahía Blanca

El incendio de esta semana si bien mantuvo en alerta a la ciudad desde el miércoles, afortunadamente no alcanzó los mismos índices que el fuego del último fin de semana que destruyó cerca de 5 mil hectáreas en tres localidades vecinas a Bahía Blanca. El incendio demandó un fuerte operativo que movilizó bomberos y defensa civil.

En diálogo con los medios, el secretario de Seguridad bahiense, Gustavo Pacheco, destacó que para las tareas de combate fueron necesarios recursos aéreos y terrestres. "Se retiró el avión hidrante luego de un trabajo intenso por aire y tierra con todos los servidores públicos del distrito y la zona", precisó.

"Hubo reuniones con productores rurales para informarles que tienen que mantener los cortafuegos activos y así evitar que se propaguen incendios", señaló el titular de Seguridad, quien además agradeció también la coordinación interinstitucional que hubo.