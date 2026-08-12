Avanza la construcción del primer túnel marítimo del mundo que atravesará una montaña y tendrá 50 metros de alto

El ambicioso proyecto de ingeniería para construir el primer túnel marítimo para grandes buques fue aprobado por el gobierno de Noruega. La estructura atravesará una montaña y costará cerca de 800 millones de euros.

Conocido como el túnel de barcos de Stad, está planificado para rodear la península de Stad en el municipio del mismo nombre en el condado de Vestland.

La península es una de las zonas más expuestas en la costa, sin islas periféricas que la protejan de la intemperie, por lo que es una de las más peligrosas a lo largo de la costa de Noruega.

¿Cuándo será la inauguración del primer túnel marítimo?

El túnel de Stad comenzará a construirse en 2027 y se espera que esté completo para 2032. Conectará dos fiordos de la península de Stadlandet —Moldefjord y Kjødepollen— a lo largo de un tramo de tan solo 1,7 kilómetros. La longitud se ampliará a 2,2 kilómetros si se incluyen las estructuras de entrada construidas sobre el agua para guiar a las embarcaciones de forma segura hacia el portal.

La Administración Costera Noruega, que lidera el proyecto, tiene como objetivo establecer una ruta alternativa segura para que los buques mercantes puedan evitar el mar de Stadhavet. El tramo fue clasificado por las autoridades marítimas como uno de los más peligrosos del planeta.

Se trata de la parte más expuesta del litoral noruego, azotado por tormentas durante 100 días al año. Las condiciones peligrosas provocan retrasos, problemas logísticos y representan un grave peligro, tanto para los transbordadores de pasajeros como para las flotas pesqueras y los buques de carga.

Así será el primer túnel marítimo del mundo

A partir de la obra, la Administración Costera busca solucionar el problema y así conectar ambos lados de la península. El paso sería lo suficientemente amplio como para dar lugar al tráfico regular de barcos pesqueros, transbordadores y cruceros.

Tendrá una altura de 50 metros desde el techo hasta el suelo y 36 metros de ancho. El diseño apunta a albergar cómodamente enormes buques de hasta 16.000 toneladas brutas.

La recorrida por el túnel será de unos 10 minutos a una velocidad máxima permitida de entre cinco nudos (unos 9,26 kilómetros por hora), y ocho nudos (unos 14,8 kilómetros por hora).

La obra en marcha

En marzo de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Noruega aprobó el inicio de los preparativos. Dado que el gneis (un tipo de roca) requiere que se tunelice a través, los ingenieros propusieron un proceso de "perforación y voladura", con materiales entregados por mar debido a la insuficiencia de las rutas locales.

Las entradas del túnel fueron diseñadas por la firma noruega Snohetta con paredes de roca en bruto para mezclarse con el paisaje circundante. También incluyen pasarelas y la construcción de un nuevo puente para mejorar las vistas de los barcos que entran y salen del túnel.