Aumenta el pasaporte y el DNI argentino: cuánto sale desde noviembre 2026

A partir de noviembre aumentará el trámite del pasaporte un 30% y el Documento Nacional de Identidad (DNI) pasará a costar el doble. El incremento de las tarifas fue anunciado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y alcanzará a todas las modalidades de ambos trámites a partir del próximo 21 de noviembre.

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Cuánto sale tramitar pasaporte y el DNI desde noviembre 2026

La medida fue anunciada a través del Boletín Oficial, mediante la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. Para los documentos de viaje, el organismo dejó de fijar los precios en pesos y los convirtió en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), cada una valuada en $1.000. Los nuevos valores para tramitar el pasaporte son:

Pasaporte ordinario (entrega regular): $130.000. Antes costaba $100.000.

$130.000. Antes costaba $100.000. Pasaporte exprés: $260.000. Antes, $200.000.

$260.000. Antes, $200.000. Pasaporte de resolución inmediata: $429.000, disponible solo en los puntos habilitados. Antes, $330.000.

$429.000, disponible solo en los puntos habilitados. Antes, $330.000. Pasaporte excepcional para extranjeros y documento de viaje para apátridas o refugiados: $130.000.

El pasaporte argentino regular pasará a costar $130.000.

Para el DNI, la medida establece estos aranceles desde el 21 de noviembre:

DNI regular: $20.000.

$20.000. DNI exprés: $52.000.

$52.000. DNI al instante: $114.000.

$114.000. DNI para personas extranjeras: $40.000.

En los casos en los que el pasaporte tenga un error de emisión atribuible al organismo, se puede pedir uno nuevo sin pagar, dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

Qué pasa con el DNI gratuito

La Disposición 755/2026 aprobó un nuevo manual para otorgar la gratuidad a quienes no cuentan con recursos suficientes. Rige a los 30 días corridos de su publicación. La exención puede concederse de forma automática, mediante el cruce de datos entre el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Si el sistema no la habilita, la persona puede pedirla con un Certificado de Gratuidad, firmado por un profesional del trabajo social y con no más de 30 días de antigüedad. Es clave tener en cuenta que no se garantiza la gratuidad para las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), igualmente, hay que acreditar la falta de recursos.

Cómo hacer el trámite del pasaporte y del DNI

El pasaporte regular tiene una validez de 10 años para mayores de 18 y de 5 años para menores. Para tramitarlo, el paso a paso es el siguiente:

Elegir dónde hacerlo: se puede optar por el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro de Documentación del Renaper desde la aplicación Mi Argentina.

se puede optar por el Registro Civil más cercano al domicilio o sacar turno en un Centro de Documentación del Renaper desde la aplicación Mi Argentina. Abonar el trámite: se paga según la modalidad elegida, puede ser regular, exprés o al instante. En las modalidades con turno en el Renaper, el pago se hace antes de presentarse en la oficina.

se paga según la modalidad elegida, puede ser regular, exprés o al instante. En las modalidades con turno en el Renaper, el pago se hace antes de presentarse en la oficina. Presentarse con la documentación: hay que llevar la constancia del turno y el comprobante de pago. El trámite requiere presencia física y el DNI vigente, último ejemplar. Los menores de 18 años deben ir acompañados por madre, padre o representante legal, con su DNI.

hay que llevar la constancia del turno y el comprobante de pago. El trámite requiere presencia física y el DNI vigente, último ejemplar. Los menores de 18 años deben ir acompañados por madre, padre o representante legal, con su DNI. Seguir el trámite: el pasaporte exprés llega por correo dentro de las 96 horas hábiles siguientes. El resto de modalidades varía, pero con el número de trámite se puede hacer el seguimiento online en mitramite.renaper.gob.ar.

El DNI pasará a costar el doble, el trámite regular saldrá $20.000

Para el DNI, el procedimiento es similar: