El Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) mantiene disponible la gestión del nuevo DNI electrónico, el formato que incorpora tecnología para reforzar la seguridad y facilitar la identificación de los ciudadanos.

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Fabricado con policarbonato, además de incorporar un chip y un código QR, la presentación comenzó a implementarse el 1° de febrero de 2026, a partir de la Disposición 55/2026 publicada en el Boletín Oficial (BORA).

La incorporación del DNI electrónico no obliga a renovar los ejemplares que todavía se encuentran vigentes. Quienes necesiten realizar una actualización, cambiar el domicilio, reponer un documento perdido o robado, o efectuar otro trámite de documentación recibirán el nuevo formato.

Nuevo DNI electrónico: cuánto cuesta el trámite en septiembre 2026

El nuevo documento está destinado a quienes deban realizar un trámite de DNI y a quienes quieran acceder voluntariamente al nuevo formato. El sitio oficial del la Jefatura de Gabinete señala expresamente que “esta actualización no es obligatoria” y que los documentos actuales continúan siendo válidos.

Entre sus principales características se encuentra la fabricación en policarbonato, con información y fotografía integradas en el material. También incorpora un chip sin contacto (contactless), que permite la lectura mediante tecnología NFC, además de un código QR y distintos mecanismos de seguridad.

El chip permite almacenar y proteger información biográfica y biométrica, mientras que el documento puede utilizarse como credencial electrónica de viaje dentro del Mercosur. El diseño también contempla futuras funciones vinculadas con la identidad digital y la firma electrónica.

Para quienes necesiten tramitar un nuevo ejemplar, el procedimiento habitual consiste en solicitar turno en un Registro Civil correspondiente al domicilio o en un Centro de Documentación Renaper mediante Mi Argentina. El trámite contempla, entre otras situaciones, pérdida, robo, deterioro, vencimiento, cambio de domicilio o actualización de datos.

En septiembre de 2026, el DNI regular para argentinos tiene un costo de $10.000. Ese mismo valor corresponde a las actualizaciones de los 5/8 años y de los 14 años, así como a los ejemplares nuevos por modificaciones posteriores, rectificación de datos, cambio de domicilio, canje de documentos anteriores y otras situaciones contempladas por el Renaper.

También existen modalidades con entrega más rápida. El DNI exprés cuesta $26.000 y contempla la entrega dentro de las 96 horas hábiles. El DNI 24 horas tiene un valor de $41.000, mientras que el DNI al instante cuesta $57.000 y está disponible únicamente en oficinas habilitadas.

Para los argentinos que tramiten el primer ejemplar por nacimiento dentro del país y para determinados casos de identificación o inscripción tardía, el trámite continúa siendo gratuito. Además, la reposición por error u omisión puede realizarse sin cargo cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Renaper.