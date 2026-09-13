Asombro por el malbec argentino consagrado como el mejor vino tinto del mundo

Un Malbec producido en Gualtallary alcanzó el máximo galardón en el International Wine Challenge (IWC), uno de los certámenes vitivinícolas más prestigiosos a nivel mundial. El Huentala Calizo Albar Block 06 2023 fue elegido Campeón Global y Mejor Vino Tinto del Mundo tras una rigurosa cata a ciegas realizada en Londres.

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La ceremonia de premiación tuvo lugar el 8 de septiembre en la capital británica, donde el vino mendocino se impuso frente a otros ganadores regionales y globales, destacándose como el mejor entre los mejores. Este reconocimiento pone en el centro del mapa a la región de Gualtallary, ubicada en el Valle de Uco, famosa por su terroir único y la finca La Isabel Estate, situada a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué premios ganó el Malbec mendocino en el International Wine Challenge?

Antes de alcanzar esta distinción máxima, el Huentala Calizo Albar Block 06 2023 ya había sumado 97 puntos y una Medalla de Oro en el mismo certamen. Además, logró tres trofeos regionales e internacionales: Mendoza Malbec Trophy, Argentine Malbec Trophy y Argentine Red Wine Trophy, este último como mejor vino tinto de Argentina.

La fase decisiva del concurso se llevó a cabo mediante una cata a ciegas que reunió a los vinos más destacados de distintas regiones. De esta instancia surgió el título de Global Champion / International Red Wine Champion, que coronó al Malbec de Huentala Wines.

Notas terrosas, tomillo y altura: los secretos del terroir que conquistaron a los catadores

El jurado resaltó la concentración del vino y sus aromas complejos de grosella negra, tomillo y notas terrosas, junto con sabores intensos de ciruela y especias, además de una frescura marcada que lo distingue. Estos atributos reflejan el carácter de los suelos calcáreos y la amplitud térmica que definen a La Isabel Estate, donde se cultiva la uva para este vino.

El vino Huentala Calizo Albar Block 06 2023 tiene un precio sugerido de $294.000 por botella.

La bodega Huentala Wines trabaja con microvinificaciones por parcelas, lo que les permite identificar bloques específicos dentro del viñedo. En este caso, el premiado proviene del Block 06, parte fundamental para la elaboración del Calizo Albar, uno de los pilares de la línea Calizo que busca expresar la identidad del terroir de Gualtallary.

¿Quiénes elaboran el mejor Malbec del mundo y cómo se produce?

El fundador de Grupo Huentala, Julio Camsen, valoró el premio como una validación del potencial de la región y la estrategia para posicionar a Mendoza en el mercado internacional. Por su parte, el enólogo José “Pepe” Morales destacó que “el resultado se debe al trabajo de microvinificación y a la búsqueda de precisión en la elaboración”.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el mejor vino tinto del mundo?

El vino premiado tiene un precio sugerido de $294.000 por botella y se puede adquirir en la tienda oficial de Huentala Wines y en el Wine Shop del Hualta Winery Hotel, ubicado en Primitivo de la Reta 1015, en Ciudad de Mendoza.