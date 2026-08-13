Tiene 163 habitaciones y 700 empleados: así es el mejor hotel del mundo

El histórico Badrutt’s Palace, ubicado en St. Moritz, Suiza, fue reconocido como el hotel con la mejor experiencia de hospitalidad del mundo al recibir el prestigioso SeiBellissimi Art of Hospitality Award. Este galardón forma parte de la lista de los 50 mejores hoteles del mundo 2026 y destaca principalmente la calidad del servicio y la atención personalizada que ofrece a sus huéspedes.

Este premio, que valora el desempeño integral del establecimiento, fue decidido por más de 800 miembros de la Academia, quienes votaron basándose en su experiencia directa durante un período que se extendió a tres años. La evaluación consideró aspectos como la recepción, limpieza, gastronomía, bebidas y comodidades, poniendo el foco en la calidez del trato y la capacidad del hotel para brindar una experiencia única.

Los detalles del mejor hotel del mundo

Situado frente al lago St. Moritz, en el valle suizo de Engadina, el Badrutt’s Palace posee un estilo neogótico con sus icónicas torres ornamentales y se encuentra a 1.830 metros de altura. Fundado en 1896 por Caspar Badrutt, este emblemático hotel fue clave para transformar a St. Moritz en un destino turístico global reconocido internacionalmente.

A lo largo de más de un siglo, el hotel recibió a personalidades de renombre como Alfred Hitchcock, cuya suite 501 sigue siendo una de las más emblemáticas. Actualmente, el establecimiento cuenta con 163 habitaciones, incluyendo 47 suites, y ofrece una variada oferta gastronómica que combina alta cocina, platos internacionales y espacios contemporáneos y tradicionales.

Con un equipo de 700 empleados durante la temporada invernal, el hotel sostiene un funcionamiento impecable en todas sus áreas. Entre los servicios destacados, se encuentra la atención personalizada con mayordomo exclusivo para quienes se alojan en las suites, además de un servicio de conserjería que organiza experiencias privadas, como compras en Via Serlas y excursiones por el valle de Engadina.

Por la noche, el Badrutt’s Palace despliega una amplia actividad en sus once restaurantes y bares, incluyendo la innovadora cocina japonés-peruana de Nobuyuki Matsuhisa y el club de montaña Paradiso en Corviglia. Este conjunto de alojamiento, gastronomía y servicios exclusivos consolidó su lugar en el primer puesto de la categoría hospitalidad para la edición 2026 del SeiBellissimi Art of Hospitality Award.

Este reconocimiento internacional no solo resalta la trayectoria y la historia del hotel, sino también su capacidad para reinventarse y mantener una experiencia memorable para cada huésped, confirmando por qué es un referente global en el mundo de la hotelería de lujo.