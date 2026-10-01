La herramienta ofrece un mapa interactivo con la ubicación de los colectivos, además de identificar las distintas variantes de cada servicio que opera la compañía en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La empresa de transporte Yitos S.A. lanzó una nueva aplicación que permite a los pasajeros seguir en tiempo real los servicios de los colectivos 541, 543, 544, 549, 561 y 562 en Lomas de Zamora.

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La herramienta ofrece un mapa interactivo con la ubicación de los colectivos, además de identificar las distintas variantes de cada servicio que opera la compañía en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El sistema fue desarrollado como una herramienta para orientar a los pasajeros y facilitar la consulta antes de iniciar un viaje. Celina Velayos, una de las socias de Yitos S.A., explicó que la propuesta surgió para que los usuarios puedan identificar por dónde circula cada colectivo y conocer qué servicio tomar para llegar a un determinado destino.

"Siempre queremos mejorar y presentar novedades acordes a los tiempos de hoy. Ya estamos recibiendo muy buenos comentarios. Lo cual nos alegra, ya que conlleva mucho trabajo en equipo. De esa manera también podemos resolver preguntas que nos hacen nuestros usuarios", destacó en diálogo con Revistacolectibondi.com.

¿Cómo funciona la nueva aplicación de Yitos para seguir en tiempo real seis líneas de colectivos?

Para acceder a la herramienta, los pasajeros deben descargar la aplicación Yitos, disponible para dispositivos Android. La plataforma permite visualizar en un mapa la circulación de los colectivos y elegir entre los distintos servicios disponibles.

Al ingresar, el usuario puede seleccionar una de las prestaciones de la empresa y observar su traza, incluidas las variantes identificadas con diferentes letras. De esta forma, puede verificar por qué zonas circula cada unidad antes de comenzar el viaje.

La aplicación también contempla la actualización de la información ante cambios en la circulación. Esto permite incorporar modificaciones en las trazas cuando se producen alteraciones en el tránsito o en los recorridos habituales.

El sistema reúne los servicios de las líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562, operadas por Yitos S.A. en Lomas de Zamora y otros puntos del sur del AMBA.

¿Cómo descarga la nueva aplicación de Yitos?