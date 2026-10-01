Los aumentos que llegan en octubre 2026: transporte público, alquileres, prepagas, servicios y más

Octubre de 2026 comienza con nuevos aumentos en la Argentina, con ajustes que alcanzan al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los alquileres, las cuotas de medicina prepaga y los servicios de telecomunicaciones. En colectivos y subtes, las subas se ubican entre el 3,6% y el 3,7%, mientras que en las prepagas los incrementos varían según la empresa y llegan hasta el 4,9%.

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En otros servicios, el escenario todavía no está completamente definido. Las nuevas tarifas de electricidad y agua para octubre aún no fueron formalizadas, mientras que internet, televisión por cable y telefonía tendrán aumentos estimados en torno al 2,5%.

Aumenta el transporte público en octubre

Transporte público: cuánto aumentan colectivos y subtes en octubre

Desde este jueves 1° de octubre se actualizan las tarifas de los colectivos que dependen de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El mecanismo de ajuste toma como referencia el IPC de agosto, que fue del 1,7%, más un 2% adicional.

En los colectivos bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, los nuevos valores para usuarios con SUBE registrada son:

De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39.

De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18.

De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98.

De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58.

Para los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas quedan de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48.

De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

El subte porteño también aumenta en octubre: el boleto general pasa de $1.753 a $1.817, mientras que la tarifa social queda en $635,95 y el boleto estudiantil en $254,38.

En el caso de los trenes del AMBA, el último incremento comenzó a regir el 1° de septiembre y llevó el boleto mínimo a $480. Por el momento, no fue publicado un nuevo cuadro tarifario para octubre.

Transporte aumenta en el AMBA

Alquileres: cuánto aumentan en octubre 2026

Los inquilinos que tengan una actualización prevista para octubre afrontarán incrementos diferentes según el índice y la periodicidad establecidos en cada contrato.

Para los contratos que utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL), las variaciones informadas son:

Ajuste trimestral: 6,72%.

Ajuste cuatrimestral: 9,83%.

Ajuste semestral: 17,04%.

Ajuste anual: 36,41%.

En los contratos que se actualizan por inflación, el incremento cuatrimestral calculado mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubica en aproximadamente 8,03%.

Desde la derogación de la Ley de Alquileres, las partes pueden acordar el índice y la frecuencia de actualización, por lo que no existe un único porcentaje aplicable a todos los contratos.

Prepagas: cuánto aumentan las cuotas en octubre

Las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos incrementos durante octubre. Según la compañía y el plan contratado, las subas se ubicarán entre 1,7% y 4,9%, aunque buena parte de los ajustes se concentra entre 1,9% y 2,4%.

Los porcentajes informados son:

OSDE: entre 1,9% y 2,1%

entre 1,9% y 2,1% Swiss Medical: 2%

2% Hospital Italiano: 2,1%

2,1% Galeno: 2,4%

2,4% Sancor Salud: entre 2,06% y 2,81%

entre 2,06% y 2,81% Omint: hasta 4,9%

El impacto final en cada afiliado dependerá de la empresa, el plan y el valor de la cuota que venía abonando.

Internet, cable y telefonía: qué aumento tendrán

Los servicios de internet, televisión por cable y telefonía también tendrán actualizaciones durante octubre. De acuerdo con los incrementos previstos para el sector, la suba se ubicará alrededor del 2,5%, aunque el porcentaje puede variar de acuerdo con cada compañía, servicio y plan contratado.

Por lo tanto, los usuarios deberán revisar las facturas y comunicaciones de sus prestadores para conocer el ajuste específico que se aplicará en cada caso.

Qué pasa con las tarifas de luz y agua en octubre

En el caso de la electricidad, las nuevas tarifas correspondientes a octubre todavía no fueron formalizadas. El último ajuste mencionado corresponde a septiembre, cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aplicó una actualización del 1,24% mediante la Resolución 509/2026.

Para el servicio de agua también existen previsiones de nuevas actualizaciones, aunque hasta el momento no se informó oficialmente un porcentaje específico para octubre.