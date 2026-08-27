Así es la casa autosuficiente: Usó 500 neumáticos usados y el resultado sorprendió a todos

Para realizar la construcción, se reutilizaron no solo cubiertas usadas, sino también botellas, tierra, madera, acero y cemento para levantar una casa de tres ambientes.

Un proyecto de construcción sustentable logró transformar 500 neumáticos descartados en parte de la estructura de una vivienda familiar en Guatemala. La iniciativa fue llevada adelante por la organización Long Way Home junto con Earthship Biotecture.

Para realizar la construcción, se reutilizaron no solo cubiertas usadas, sino también botellas, tierra, madera, acero y cemento para levantar una casa de tres ambientes.

También se incorporaron sistemas destinados a generar electricidad, aprovechar el agua y mejorar la eficiencia energética del hogar.

¿Cómo se construyó la casa con neumáticos?

La casa fue diseñada para una familia de cuatro integrantes y se construyó sobre una ladera. La propiedad cuenta con baño, ducha, un invernadero interior y diferentes sistemas que permiten reducir su dependencia de las redes convencionales.

El proyecto buscaba demostrar que algunos residuos difíciles de reciclar mediante procesos industriales pueden convertirse directamente en materiales de construcción.

Los constructores usaron una técnica característica de las denominadas Earthships, un tipo de arquitectura que incorpora materiales reutilizados y sistemas de destinados a favorecer la autosuficiencia de las viviendas. Los neumáticos fueron colocados de manera horizontal y escalonada, de forma similar a grandes ladrillos.

Cada cubierta fue rellenada con tierra y compactada manualmente hasta formar un bloque de gran resistencia. El procedimiento permitió aprovechar los neumáticos prácticamente enteros, sin necesidad de triturarlos ni someterlos previamente a procesos industriales.

Una vez compactados, los neumáticos alcanzaron un peso que superaba los 136 kilos y quedaron integrados en los muros definitivos de la vivienda.

Los espacios restantes fueron completados con otros materiales y las paredes recibieron revestimientos que ocultaron las cubiertas. Por ello, la vivienda terminada no presenta a simple vista el aspecto de una construcción realizada con neumáticos, aunque buena parte de sus gruesos muros contiene cientos de ellos.

¿Cómo es la casa construida con neumáticos?

La propiedad tiene una superficie aproximada de 12 por 17 metros y combina los neumáticos con botellas de plástico y vidrio, madera, barras de acero y cemento. El proyecto también incorporó diferentes soluciones destinadas a reducir el consumo de recursos y aprovechar materiales que normalmente terminarían como residuos.

La vivienda cuenta con paneles solares para generar electricidad y sistemas de captación y tratamiento del agua. También incluye mecanismos para procesar aguas grises y negras, además de un sistema de filtración destinado a obtener agua potable. El invernadero interior es otro de los elementos centrales del diseño.

La función de los neumáticos en la construcción

Los neumáticos compactados también cumplen una función vinculada con la regulación térmica. La tierra contenida en las cubiertas genera una importante masa térmica que puede absorber y almacenar calor. Esta característica ayuda a mantener temperaturas interiores más estables frente a las variaciones del ambiente exterior.

Sin embargo, los especialistas advierten que este método no consiste simplemente en apilar neumáticos para levantar una vivienda. La construcción requiere cálculos estructurales, estudios del terreno, sistemas adecuados de drenaje y criterios técnicos específicos para garantizar la seguridad y durabilidad de los muros.