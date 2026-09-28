Un joven de 22 años oriundo de Cañuelas fue asesinado de un piedrazo en la cabeza a la salida de un boliche en Ezeiza. La investigación del caso avanza, pero ya fueron detenidos cuatro jóvenes por el crimen.

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La víctima fue identificada como Tomás Ezequiel Rojas. El enfrentamiento se dio entre dos grupos de jóvenes en el interior del boliche Egipto y continuó en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del lugar originario.

La pelea que siguió afuera

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, todo empezó con una discusión dentro del boliche y una vez que los jóvenes salieron, volvieron a encontrarse en la zona de French, del otro lado de la Ruta 205.

Allí se produjo una nueva pelea. Según la información incorporada a la investigación, un grupo integrado por cuatro jóvenes empezó a tirarle piedras al otro, de tres personas. En medio de la confrontación, una de las piedras impactó directamente en la cabeza de Rojas.

El joven sufrió una lesión de extrema gravedad y murió en el lugar. Tras el ataque, los involucrados se retiraron de la zona antes de la llegada de la Policía. Desde entonces, se inició el análisis de los registros de las cámaras de seguridad de la zona y se logró avanzar en la identificación de varios acusados.

Cuatro detenidos y un presunto autor material

El primer detenido fue Emanuel Rivas de 18 años, señalado como integrante del grupo que habría tirado piedras. Posteriormente se hicieron otros tres allanamientos en la localidad de Monte Grande del partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Como resultado de esos procedimientos fueron detenidos Alan Montuelle, de 23 años; Tobías Juárez, de 22; y Gastón Saliega, de 19. En esa línea, Montuelle es señalado como el presunto autor material del piedrazo que golpeó a Rojas y le provocó la muerte, aunque aún la Justicia debe confirmar con precisión el grado de participación de cada uno en el conflicto.

El cuerpo de la víctima permanecía en el hospital local y estaba previsto su traslado a la morgue de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia, que permitirá incorporar nuevos elementos sobre la causa de muerte.

El caso fue caratulado como “homicidio” y quedó a cargo de la UFI N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc. Avanzan ahora las pericias y el análisis de imágenes, para reconstruir todo el suceso y establecer las responsabilidades correspondientes.