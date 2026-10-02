Arrancan los pases escolares secundaria 2027: cómo y dónde hacer el trámite online

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitará desde el lunes 5 de octubre la solicitud de pases escolares para el ciclo lectivo 2027 en escuelas secundarias de gestión estatal.

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La inscripción tendrá un período único y podrá realizarse hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 inclusive a través de BA Colaborativa.

El procedimiento estará destinado a estudiantes que ya tienen matrícula en una secundaria estatal porteña y necesitan cambiar de establecimiento para continuar sus estudios, con un sistema de gestión que contempla distintas condiciones según sean mayores o menores de edad.

¿Cómo hacer el trámite para cambiar de escuela en 2027?

El pedido se inicia en BA Colaborativa, con el usuario personal de miBA. Allí se deben completar los datos solicitados y elegir el establecimiento al que se pretende concurrir junto con la oferta educativa disponible.

Luego, el Equipo de Articulación de Estudios y las Direcciones de Área analizarán las posibilidades de asignación de acuerdo con los lugares disponibles en cada establecimiento.

El envío del formulario no implica que el cambio quede confirmado. Hasta que se defina el resultado para el ciclo lectivo 2027, el estudiante mantendrá su matrícula en el establecimiento de origen.

La definición se realizará en dos momentos, relacionados con la promoción: uno durante el período regular de diciembre y otro en febrero. Si la propuesta recibida corresponde a una institución distinta de la elegida, podrá rechazarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación y conservar la matrícula de origen.

¿Qué pasa con la trayectoria académica si se aprueba el pase escolar?

En caso de existir diferencias entre los planes de estudio, las orientaciones o las modalidades, se analizará la trayectoria académica del estudiante para determinar cómo continúa su formación.

En las escuelas de Secundaria Orientada se tendrán en cuenta las materias ya acreditadas y aquellas que estén pendientes de aprobación.

Para quienes pasen a una institución de Educación Técnica o Artística, el Equipo de Articulación de Estudios elaborará un Informe de Saberes Pendientes dentro de los cinco días hábiles posteriores a la resolución y lo comunicará a la institución correspondiente.

El régimen también contempla situaciones excepcionales para pedidos realizados fuera del período establecido, entre ellas mudanzas, razones de salud, intervenciones judiciales y determinadas circunstancias vinculadas con derechos y convivencia escolar, que deberán ser acreditadas con la documentación correspondiente.