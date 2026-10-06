Subterráneos de Buenos Aires extenderá este martes el horario de la Línea D para facilitar el regreso de los hinchas que asistan al partido entre la Selección argentina y Benín en el estadio Monumental, en la despedida de Lionel Messi del equipo nacional.

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La medida se aplicará una vez finalizado el cronograma habitual y permitirá mantener el servicio durante la madrugada para acompañar la desconcentración del público que se concentre en Núñez por el encuentro.

El partido comenzará a las 20 h, mientras que las puertas del Monumental abrirán a las 16, en una jornada que también tendrá actividades en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”, ubicado en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria.

¿Cómo funcionará la Línea D?

Los trenes de la Línea D circularán hasta la 1:30 de la madrugada del miércoles 7 de octubre. Una vez terminado el horario habitual, el esquema tendrá una modalidad especial: los servicios saldrán desde Congreso de Tucumán, la estación más cercana al estadio.

Durante esa extensión, el ascenso de pasajeros estará habilitado únicamente en Congreso de Tucumán. Para quienes quieran continuar viaje hacia otros puntos de la Ciudad, estarán habilitadas para el descenso las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

La disposición fue definida para facilitar la salida de los espectadores después del encuentro y reducir la cantidad de personas que deban recurrir a vehículos particulares en una zona que tendrá un operativo especial.

Operativo especial por la despedida de Messi: cortes y desvíos al tránsito en la zona de Núñez

La extensión del subte se complementará con un dispositivo de seguridad que comenzará al mediodía y abarcará los alrededores del Monumental y Ciudad Universitaria. La Ciudad de Buenos Aires informó que participarán más de 1000 efectivos, además de personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención.

También habrá tres anillos de seguridad y controles para verificar las entradas, mientras que se aplicarán las medidas correspondientes a Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos.

En paralelo, el Fan Fest funcionará desde las 12 hasta la medianoche en Ciudad Universitaria, con música, gastronomía, juegos y la transmisión del amistoso en una pantalla gigante.

Por el despliegue previsto y los cortes de tránsito en distintos puntos de Núñez, el Gobierno porteño recomendó a quienes concurran al estadio llegar con la mayor anticipación posible, para facilitar los controles y evitar demoras en los accesos.