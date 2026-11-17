La Argentina atravesó este martes 17 una jornada de triple alertas por tormentas, lluvias y viento zonda. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las principales zonas afectadas fueron Santiago del Estero y Corrientes, además de Misiones. Para esta tarde y noche, las advertencias rigen en sectores de Río Negro y Chubut.

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De acuerdo al reporte del SMN, la alerta amarilla por lluvias abarca sectores del oeste y del interior de la provincia de Río Negro, y el oeste de Chubut y, durante la noche, zonas del este chubutense. Para estas áreas se prevén acumulados de 10 mm a 30 mm, con posibles registros superiores locales y alguna tormenta aislada.

Las cantidades previstas son menores para el norte, pero aún así puede complicar caminos de tierra, tareas rurales y excursiones, puntualmente donde el drenaje sea deficiente. Los conductores deberán prestar especial atención a las rutas, ya que el agua sobre la calzada exige ajustar la velocidad y la distancia entre vehículos.

Alerta por Zonda y más lluvias

En la provincia de San Juan, la alerta amarilla por el Zonda alcanza a sectores precordilleranos con velocidades de 30 a 50 kilómetros por hora, que podrían llegar a superar los 70 kilómetros por hora. Según el sitio Meteored, el aire que desciende por las laderas se comprime y se calienta, lo que ayudará a explicar el ascenso repentino de temperatura y la baja humedad relativa, propios del fenómeno.

El polvo levantado puede reducir la visibilidad, mientras que el viento y la sequedad favorecerán una propagación rápida del fuego si existe algún foco, por lo que solicitó colaboración de la población local para evitar quemas.

En la Patagonia, la situación debe seguirse de cerca dada la persistencia de la lluvia y la transitabilidad; en las zonas de tormenta, en los cambios rápidos del viento, la intensidad de las precipitaciones y los avisos de corto plazo.

Continúan las tormentas severas

El miércoles mejoran las condiciones meteorológicas en Buenos Aires con una mínima de 18 y una máxima de 28. Sin embargo, el regreso del pampero traerá de nuevo ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la provincia y más de 50 kilómetros por hora en el AMBA.

En tanto, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones podrían reunir más de 60 mm en 24 horas, recién el jueves no habrá alertas en todo el país. Pero el buen tiempo dura poco, ya que el viernes algunas zonas registrarán temperaturas más frescas.

Tucumán amanecerá con seis grados por debajo de lo habitual, Córdoba, Rosario y Posadas unos tres y Buenos Aires apenas uno. Mientras que Neuquén queda con tres abajo y Comodoro con tres arriba. Por otro lado, habrá tormentas fuertes en Córdoba y Tucumán, hasta 25 mm en el sur, el centro y el este bonaerense, y focos localmente severos en el NEA, con picos de 80 mm.