Un ciclón avanza sobre el territorio argentino y promete cambiar radicalmente las condiciones meteorológicas de los próximos días. El fenómeno se posicionará sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas bonaerenses, impulsando viento del sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en la provincia de Buenos Aires.

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Según los expertos, las ráfagas superarían los 50 km/h entre la tarde y la noche en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El impacto se sentirá en gran parte del país, con especial crudeza en el Noreste y el Litoral.

Los mayores acumulados de lluvia se concentrarán en el noreste argentino y la región del Litoral. Según las proyecciones, los registros semanales podrían superar los 180 milímetros, con picos que rondarían los 200 milímetros en zonas puntuales.

Para las zonas bajo alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima acumulados de entre 80 y 120 milímetros, aunque no descarta valores superiores de manera localizada. Además, se prevén tormentas localmente severas, con actividad eléctrica frecuente y hasta caída de granizo de distintos tamaños.

Un mapa de alertas que abarca 17 provincias: cuáles son

El SMN mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas en al menos 17 provincias del territorio argentino. El AMBA registrará fenómenos de consideración, con lluvias y tormentas aisladas entre la madrugada y la tarde del martes, aunque de intensidad leve a moderada.

Las advertencias de nivel naranja —que implican fenómenos meteorológicos peligrosos— se concentran en el norte de Córdoba, sectores de Santa Fe, Santiago del Estero, el centro-sur de Corrientes y casi toda la provincia de Entre Ríos. Allí las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h, un umbral que ya dejó consecuencias en las primeras tormentas de la semana.

El lunes pasado, las tormentas ya habían afectado a varias provincias con anegamientos, caída de árboles, granizo y ráfagas que superaron los 100 km/h en algunas localidades. El escenario más complejo se registró en Córdoba, donde ciudades como Hernando y General Deheza sufrieron lluvias intensas en pocas horas, con acumulados de entre 92 y 95 milímetros.

Ante la vigencia de las alertas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no circular por calles o rutas anegadas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

El riesgo adicional de la crecida del Paraná

La situación es particularmente delicada porque la región ya arrastra una crisis hídrica previa. El avance de este nuevo sistema de tormentas agrava un escenario caracterizado por suelos saturados, arroyos crecidos y una onda de crecida del río Paraná que continúa su desplazamiento hacia el sur.

En sectores del Litoral donde ya se registraron evacuados y autoevacuados, los acumulados de la semana podrían complicar aún más la vida de quienes viven cerca del río. La combinación de lluvias persistentes y ríos en niveles altos representa un riesgo adicional para las poblaciones ribereñas.