La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el cambio de nombre de un tramo de la calle California, en el barrio de Barracas, por José Luis Cabezas, en homenaje al reportero gráfico que fue asesinado en 1997 cuando trabajaba en Pinamar.

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El proyecto había sido presentado por Rodrigo Lloret, director de Perfil, y por el legislador del PRO Matías López. El cambio de denominación aplicará para el tramo comprendido entre las alturas 2100 y 3400 de la calle California, ya que en el 2731 se encuentra el edificio de la editorial.

Aprobación en la Legislatura: los detalles de la votación

Cabezas había sido enviado especial de la revista Noticias, propiedad de la editorial, a la ciudad balnearia donde fue asesinado el 25 de enero de 1997. La iniciativa fue aprobada en segunda lectura con 47 votos afirmativos, ningún voto negativo y 14 abstenciones, sobre un total de 56 votos emitidos.

El bloque de la Libertad Avanza decidió abstenerse, aunque reivindicó la figura de Cabezas y calificó su asesinato como un caso emblemático que conmocionó a la sociedad argentina. Además, la ley aprobada establece la colocación de una placa conmemorativa en la esquina de la nueva calle José Luis Cabezas y Santa Elena, lindera a la redacción de Perfil.

Las leyes que disponen la imposición o modificación de nombres a calles requieren de manera obligatoria un procedimiento de doble lectura. Esto quiere decir que el proyecto se vota una primera vez en el recinto, luego se debe realizar una audiencia pública y después se vuelve a votar.

El vínculo entre la calle de Barracas, la revista Noticias y Alfredo Yabrán

La propuesta para renombrar la calle California se debe a que allí se encuentra ubicada la planta de impresión de la revista Noticias, que dio a publicar en su tapa la foto de Alfredo Yabrán caminando por la playa en Pinamar y que había sido tomada por Cabezas.

Hasta la publicación de esa tapa, Yabrán se había mantenido en el anonimato pese a ser uno de los empresarios más vinculados al poder. Fue señalado como el autor intelectual del asesinato del fotógrafo, que cubría la temporada de verano en Pinamar.

El crimen de José Luis Cabezas: amenazas, el operativo en Pinamar y las condenas

En febrero de 1996, se realizó una investigación sobre algunas actividades comerciales que Yabrán planeaba desarrollar en Pinamar. Junto a un periodista, Cabezas montó una prolongada guardia con el objetivo de tomarle una foto al enigmático empresario. Finalmente, después de varios intentos, el periodista logró tomarles la foto en la playa junto a su esposa.

Tras esa publicación, Cabezas y su compañera, Cristina Robledo, comenzaron a recibir amenazas telefónicas que se sucedieron a lo largo de 1996. El viernes 24 de enero, el fotógrafo, junto a un compañero, concurrió a una fiesta en Pinamar que organizaba el empresario Oscar Andreani y llegaron en un Ford Fiesta blanco en el que se desplazaban. Durante la madrugada, Cabezas se quedó para hacer unas fotos en el lugar y, al momento de irse, fue interceptado.

A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció dentro del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico; tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en su cavidad craneana. Para la Justicia, la víctima fue interceptada por la llamada "Banda de los horneros" en un operativo clandestino. El autor material del hecho fue Gustavo Prellezo, mientras que Alfredo Yabrán fue reconocido como el ideólogo del crimen, pero no llegó a recibir su condena porque se suicidó en 1998.

También fueron condenados: Aníbal Lunas, Sergio Camaratta y Alberto "La Liebre" Gómez, el principal comisario de Pinamar por haber "liberado la zona" al momento del crimen. Desde ese día hasta hoy, el periodismo recuerda a uno de sus fotógrafos que dejó su vida por una investigación.