A 29 años de su asesinato, homenajearon a José Luis Cabezas en Pinamar

Los actos a 29 años del crimen de José Luis Cabezas tuvieron lugar este domingo, en recuerdo de la labor del reportero gráfico asesinado en 1997, e incluyeron advertencias por la situación actual del periodismo frente a los ataques del Gobierno.

Este domingo familiares, amigos y colegas se reunieron en diversos puntos para conmemorar un nuevo aniversario del asesinato, el cual plantó bandera sobre la libertad de expresión.

El primero de los homenajes, según informó Gladys Cabezas, hermana del fotorreportero, tuvo lugar a las 11 de la mañana, en el monolito ubicado frente a la Terminal de Micros de Pinamar.

En ese marco, Gabriel Michi, periodista de Noticias y compañero de Cabezas durante la temporada de 1997, advirtió: "Estamos atravesando un momento muy difícil, con un gobierno que ataca a periodistas y reporteros gráficos. Hay una amenaza permanente contra el periodismo independiente, el que busca la verdad".

Micho agregó que "hay un caldo de cultivo similar al momento previo al asesinato de José Luis. No podemos mirar para otro lado. Rogamos que esto cambie para que no haya otro caso Cabezas".

El cronograma también incluía una movilización una movilización en la cava de General Madariaga, en el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros hacia el interior, donde Cabezas fue hallado asesinado.

Cabezas fue asesinado a tiros el 25 de enero de 1997 por sicarios contratados por el empresario Alfredo Yabrán, a quien un año antes el periodista le había sacado su primera foto, que fue tapa de la revista Noticias.

El recuerdo de ARGRA

Por su parte, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) recordó este domingo al fotógrafo José Luis Cabezas y pidió a la sociedad argentina que se mantenga “el reclamo de justicia”, bajo el lema “No se olviden de Cabezas”.

“La sociedad argentina nos acompañó. No lo olvidaron, y exigieron el castigo judicial de los culpables. Fue una lucha que demandó años y un sostenido esfuerzo de la familia, sus colegas, compañeras y compañeros, ARGRA, organizaciones sindicales y sociales y un sinnúmero de ciudadanos comprometidos”, indicó la entidad.

Asimismo recordó la represión del año pasado, en la que el reportero gráfico Pablo Grillo fue reprimido por Gendarmería Nacional en el Congreso y resultó gravemente herido.

“A 28 años de su crimen, el 12 de marzo pasado, en plena Plaza Congreso y a la vista de todas y todos, fue herido de gravedad y en forma deliberada nuestro colega Pablo Grillo. Su agresor, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, fue respaldado por la fuerza a la que pertenece y por la ministra de Seguridad de entonces (Patricia Bullrich)”, remarcó ARGRA.