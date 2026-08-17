Apagón en La Plata, Tolosa y alrededores tras un incendio y explosión en una estación eléctrica

La Plata se encuentra afectada por un corte de luz que tuvo lugar esta madrugada luego de que se incendiara la central eléctrica en Tolosa, situación que ya fue contralada según informó Edelap. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada de este lunes en la subestación ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9.

El incidente también afectó a sectores de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet. En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos, junto con personal de Defensa Civil y de la empresa eléctrica. De manera preventiva, se evacuó a los vecinos de los inmuebles cercanos.

"Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, priorizando establecimientos de salud y servicios esenciales", informó Edelap esta mañana. Además, seguirán trabajando de "manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro" en todas las zonas afectadas.

¿Qué pasó en la subestación de Tolosa?

Según informaron medios locales, el incendio habría generado la explosión de un transformador y la caída de dos torres de la central eléctrica, cuyas causas están bajo investigación. La empresa tenía cortes programados para este lunes, para realizar tareas de mantenimiento en la zona, que forman parte del plan de obras para realizar tareas sobre la red.

Las tareas debían desarrollarse entre las 9 y las 15:30 en el sector comprendido entre las calles 8 y 11 y de 50 a 53 en La Plata. Por otro lado, según informó el sitio 0221, el martes 18 de agosto también está programada la interrupción del servicio en distintos puntos.

En Los Hornos, habrá tareas de 8:30 a 9:30 en la zona de 137 a 140 y de 76 a 83. En tanto, en otro sector de La Plata el corte está previsto de 8 a 12, entre 17 de 54 a 56, lado par; 55 de 16 a 17, lado impar; y 54 de 16 a 17.

Además, entre las 9 y las 13, Edelap trabajará en la zona de 25 a 28 y de 66 a 69. En Abasto, las tareas se extenderán de 8 a 15 entre 202 y 223 y desde 460 hasta 483. También habrá trabajos de 9 a 15.30 en la zona de 8 a 11 y de 50 a 53, y de 9 a 17 sobre Ruta 36 desde 197 hacia Poblet, en Lisandro Olmos.