Caso Miguel Bru: otra búsqueda de sus restos en La Plata a días de una nueva vigilia

El rastrillaje se realiza en 212 entre 518 y 519, en el terreno lindante a la casa donde vivía Juan Carlos Suárez, quien era oficial de servicio en la Comisaría Novena y estuvo la noche en que desaparecieron a Miguel

Tras un testimonio brindado bajo reserva de identidad, la Justicia realizó un nuevo rastrillaje en busca de restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1993 a manos de la Policía Bonaerense. Se trata de la segunda parte de una búsqueda iniciada en marzo pasado en la localidad de Abasto, La Plata. El próximo lunes 17 de agosto habrá una nueva vigilia frente a la dependencia policial donde desapareció hace 33 años.

El rastrillaje se realiza en 212 entre 518 y 519, en el terreno lindante a la casa donde vivía Juan Carlos Suárez, quien era oficial de servicio en la Comisaría Novena y estuvo la noche en que desaparecieron a Miguel, según detallaron los familiares en un comunicado. Este sitio se encuentra a casi 20 kilómetros de ese destacamento donde fue visto por última vez.

Esta es la segunda parte de la búsqueda número 43, que había iniciado la Gendarmería Nacional en marzo pasado. En esta ocasión, las tareas estuvieron a cargo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP), con trabajadores de la delegación municipal encargados de la limpieza de los terrenos con una retroexcavadora y también de forma manual.

"A partir de la muerte de la muerte del ex policía condenado por el homicidio y desaparición de mi hijo, Justo José López, se abre la posibilidad de que puedan declarar otras personas que todavía tenían miedo. Esto me da muchas esperanzas: con estos nuevos testimonios que se están aportando para la búsqueda de Miguel", dijo Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru y madre de Miguel.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa hasta 10 millones de pesos a quienes aporten información fehaciente que aporte a encontrar su cuerpo. Los testimonios se pueden brindar bajo reserva de identidad en la Fiscalía 3 de La Plata, calle 7 entre 56 y 57. La causa de la búsqueda está a cargo del fiscal de esa unidad, Gonzalo Petit.

Una nueva vigilia en La Plata

Según informaron sus familiares, este lunes 17 a partir de las 19 y hasta las 2 de la madrugada, se realizará una nueva vigilia en la Comisaría Novena de La Plata, durante las mismas horas en las que aquel día de 1993 la Policía Bonaerense lo ingresó para torturarlo hasta que lo sacaron sin vida para luego desaparecerlo.

Durante la jornada habrá una radio abierta con entrevistas a familiares de víctimas de violencia institucional y referentes de derechos humanos, muestras y música en vivo. Actuarán Kubilai Medina, Lucas Finocchi y el grupo Pragma, integrado por la sobrina de Miguel Bru.

Los condenados por el caso

Cuatro integrantes de la fuerza fueron condenados a fines de los años noventa por secuestro, torturas, homicidio y desaparición del joven que estudiaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Además de José Justo López, fallecido en noviembre pasado, los otros tres condenados por el caso fueron los policías Walter Abrigo, Juan Domingo Ojeda, Ramón Cereseto. Ninguno brindó información respecto de dónde ocultaron el cuerpo del joven. Su caso derivó en la destitución del juez Amilcar Vara, sospechado por sus resoluciones en casos de violencia institucional y desapariciones.