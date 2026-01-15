Cortes de luz: cuánto cuesta comprar un grupo electrógeno o instalar paneles solares

Cuánto sale comprar un generador eléctrico o un panel solar.

El apagón masivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hizo que se dispararan las consultas en torno a los precios de grupos electrógenos y paneles solares que le hagan frente a los cortes de luz por el calor. Un repaso por los precios de las principales marcas.

Grupos electrógenos

Los generadores a combustible varían según la potencia y la tecnología (convencional o Inverter) de cada marca. Según un relevamiento de la agencia Noticias Argentinas los precios del mercado son:

Gama de entrada (Portátiles y baja potencia): Los equipos más chicos, de 2 tiempos y potencias de entre 720W y 800W (útiles para iluminación básica y cargar dispositivos), se consiguen en oferta desde $174.824 (marca Pektra) hasta los $215.000 (Konan).

Gama media (Uso domiciliario estándar): Para sostener una heladera, luces y un ventilador, se necesitan equipos de entre 2.5 kW y 3.5 kW. En este segmento, un generador Vöhler de 3000W cotiza a $428.050, mientras que opciones de marcas como Lüsqtoff (2500W) rondan entre los $581.961 y $697.117.

Alta potencia y tecnología Inverter: Para consumos mayores (aires acondicionados) o mayor silencio y estabilidad, los precios saltan considerablemente. Un generador de 5.5 kVA se encuentra por $868.565, y los modelos de 8 kVA superan el $1.200.000. Los equipos Inverter, más silenciosos y seguros para electrónica sensible, parten desde el $1.320.000 (Lüsqtoff 3.5 kW) hasta superar los $2.600.000 en marcas como Hyundai.

Paneles solares

La energía solar aparece como una alternativa sustentable, aunque requiere una inversión inicial y conocimientos técnicos para su instalación (paneles, baterías e inversores). Los precios relevados por la agencia de noticias son: