El subsidio ayuda a familias sin gas natural a comprar garrafas.

El frío no perdona y el gas se vuelve esencial. Si usás garrafas, conocé cómo confirmar si recibirás el subsidio del Programa Hogar ANSES el próximo mes. Te contamos todos los detalles para que no te quedes sin esta ayuda clave.

¿Qué es el Programa Hogar ANSES?

Se trata de un subsidio mensual para familias sin acceso a red de gas natural. El objetivo es facilitar la compra de garrafas a precios accesibles, especialmente en zonas vulnerables. Es una asistencia conjunta entre ANSES y la Secretaría de Energía.

El beneficio cubre parte del costo de garrafas de 10 kg y, en algunos casos, de 12 o 15 kg. Es vital para hogares que dependen de este sistema para cocinar, calefaccionarse y bañarse durante el invierno.

¿Cómo saber si cobrás en junio 2025?

Si sos beneficiario, podés confirmar tu pago a través de estos canales oficiales:

Mi Argentina: Ingresá con tu CUIL y clave al apartado "Mis Cobros".

Teléfono: Llamá al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 h.

Email: Enviá tu consulta a programahogar@mecon.gob.ar.

Web ANSES: Completá el formulario en la plataforma oficial.

No dejes pasar el tiempo: verificá tu estado antes de que termine mayo para evitar sorpresas.

Verificá tu pago ingresando a Mi ANSES con tu CUIL.

Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

No todos pueden recibir este subsidio. Para ser elegible, tu hogar debe cumplir con estas condiciones:

Sin conexión a gas natural: Ningún integrante puede tener red de gas ni estar registrado en Tarifa Social.

Ningún integrante puede tener red de gas ni estar registrado en Tarifa Social. Límite de ingresos: El total familiar no debe superar 2 Salarios Mínimos (3 si hay una persona con discapacidad).

El total familiar no debe superar 2 Salarios Mínimos (3 si hay una persona con discapacidad). Zonas especiales: En provincias del sur (como Chubut o Tierra del Fuego), el tope sube a 2,8 SMVM (4,2 con discapacidad).

Además, en regiones con clima riguroso (sur argentino y zonas frías de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza), se otorgan garrafas extras en invierno.

¿Cuánto se cobra en junio 2025?

El monto varía según tu situación. Para determinar el valor se deben evaluar el tamaño, la ubicación y el momento del año.

Tamaño del hogar: Familias numerosas (más de 5 integrantes) pueden recibir un plus.

Familias numerosas (más de 5 integrantes) pueden recibir un plus. Ubicación: Las zonas más frías tienen un refuerzo invernal.

Las zonas más frías tienen un refuerzo invernal. Época del año: En junio, el subsidio suele incrementarse por el mayor consumo.

Aunque ANSES no publicó cifras exactas aún, se espera que los valores se mantengan similares a los de años anteriores, ajustados por inflación.

En provincias frías el beneficio aumenta durante los meses invernales.

¿Por qué es clave este programa?

Para miles de familias, la garrafa es el único modo de cocinar y calentar sus hogares. El subsidio alivia la economía doméstica en un contexto donde el precio del gas envasado sigue en alza.

Especialmente en el sur y zonas rurales, donde las redes de gas no llegan, este apoyo marca la diferencia entre pasar frío o no. Si cumplís los requisitos, no dejes de consultar tu estado.