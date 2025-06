Bono de $60 mil: el ANSES confirmó quiénes cobrarán este dinero extra en junio.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que ciertas personas recibirán un bono durante junio. Precisamente, este monto será percibido para aquellas personas que cobren un sueldo menor al monto mínimo de costo de vida, en conjunto a el aguinaldo y el aumento correspondiente a este mes.

Precisamente, los jubilados y pensionados que perciban cobros mínimos, obtendrán un bono de $70.000 sumado al Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo, y el aumento del 2,8% por movilidad previsional previsto para este mes. Sin embargo, la cifra a cobrar no será la misma para todos, sino que desde la entidad nacional dieron a conocer que, según la jubilación que perciban, recibirán un bono menor o mayor.

Este bono podrá ser percibido por Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Pero quienes estén inscriptos en otros regímenes previsionales (fuerzas armadas, poderes judiciales provinciales, etc.) no recibirán este bono.

De este modo, en las próximas semanas, estas personas, según el cobro que perciban por parte del ANSES, podrán recibir un bono mínimo de $10.000 extendiéndose hasta $70.000 para aquellos que se encuentran en una situación más delicada financieramente.

Cómo quedarán los bonos del ANSES para el mes de junio

Tal como se mencionó antes, los bonos serán proporcionales al cobro que se reciba, esta vez beneficiando a quienes tienen el menor ingreso, ya que se le brindará un monto mayor.

Cobro de $304.695,08: bono de $70.000.

Cobro de $314.695: bono de $60.000.

Cobro de $324.695: bono de $50.000.

Cobro de $334.695 : bono de $40.000.

Cobro de $344.695: bono de $30.000.

Cobro de $354.695: bono de $20.000.

Cobro de $364.695: bono de $10.000.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo en junio?

Con la actualización por movilidad y el incremento del 3,7% aplicado en mayo, estos son los montos estimados del aguinaldo, según la categoría del beneficiario. El pago se realiza junto al haber mensual según el cronograma de ANSES. Los jubilados que cobran la mínima percibirán el pago entre el 9 y el 23 de junio, mientras que quienes superan la mínima lo harán entre el 24 y el 30 de junio, según la terminación del DNI.

Quienes perciban una jubilación mínima, el monto final de su aguinaldo será de $152.347,54, por lo que el total a cobrar en junio, contando el haber + bono + aguinaldo, cobrarán un total de $527.069,62. Por otro lado, quienes cuentan con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrán un aguinaldo de $121.913,29, por lo que en el sexto mes del año percibirán cobro total de $439.739,87.

Asimismo, los que cobre pensiones no contributivas, por invalidez o vejez, percibirán un aguinaldo de $106.674,13, por lo que su monto final a cobrar en junio será de $390.022,39. Finalmente, aquellos que cuenten con la jubilación máxima, el aguinaldo que les corresponde es de un total de $1.025.45, por lo que cobrarán a finales de junio es un monto de $3.076.353,63