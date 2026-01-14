Las Becas Progresar son una herramienta valiosa para enfocarte en tus estudios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026. Es un apoyo económico mensual clave para jóvenes que cursan distintos niveles educativos.

El cobro está organizado, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda semana de enero, del lunes 12 al viernes 16. Así podés planificar tus gastos de inicio de año.

El dinero se acredita en la cuenta bancaria o billetera virtual que hayas declarado ante el organismo. Podés verificar el estado del depósito ingresando a "Mi ANSES" con tu Clave de la Seguridad Social. Recordá tener tus datos actualizados.

Calendario de pagos: ¿Qué día cobrás según tu DNI?

Para saber tu fecha exacta, buscá la terminación de tu DNI. El cronograma confirmado por ANSES para enero 2026 es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: Lunes 12 de enero.

DNI terminados en 2 y 3: Martes 13 de enero.

DNI terminados en 4 y 5: Miércoles 14 de enero.

DNI terminados en 6 y 7: Jueves 15 de enero.

DNI terminados en 8 y 9: Viernes 16 de enero.

Estas fechas aplican para el pago mensual habitual y también para cualquier pago extra que puedas recibir, como las retenciones acumuladas del año anterior. Es un solo depósito que combina todos los conceptos.

Montos 2026: ¿Cuánto es el pago mensual de la beca?

El monto base de la Beca Progresar para el año 2026 se mantiene en $35.000. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% de manera preventiva en cada cuota. Este porcentaje equivale a $7.000.

Por lo tanto, el pago mensual que recibís habitualmente es de $28.000. El 20% restante ($7.000) se retiene y se libera cuando acreditás tu condición de alumno regular y cumplís con los requisitos académicos establecidos por el programa.

Conocer el calendario, los montos y los requisitos te permite aprovechar al máximo este apoyo y planificar tu año.

Además del pago base, el programa contempla las Cuotas Estímulo. Estas se abonan cuando el estudiante cumple con ciertos logros académicos o de participación y no tienen retención. Se pueden cobrar de forma acumulada.

El pago extra de enero: cómo cobrar el 20% retenido durante 2025

Durante todo el año 2025, ANSES retuvo el 20% de cada cuota mensual que cobraste. Ese dinero no se pierde, sino que se acumula. En enero de 2026, muchos becarios van a recibir ese monto extra correspondiente a las retenciones del año pasado.

Para cobrar este pago extra, tenés que haber cumplido con un requisito fundamental: presentar la certificación académica que acredite que fuiste alumno regular y que avanzaste en tu carrera o estudios durante el 2025, dentro de los plazos que estableció ANSES.

Si presentaste toda la documentación en tiempo y forma, y tu beca se mantuvo activa, el pago acumulado se te acreditará automáticamente. Podés llegar a verlo sumado a tu cuota de enero o en una liquidación separada. Verificalo en Mi ANSES.

. Entrá regularmente para chequear si tenés novedades, si te piden documentación o si hay algún problema con tu pago.

Requisitos clave para no perder la beca en 2026

Para continuar siendo beneficiario y evitar suspensiones, tenés que cumplir con varias condiciones. La principal es ser alumno regular en una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación. La regularidad se debe mantener durante todo el año.

No podés adeudar materias más allá de lo permitido según tu nivel educativo (secundario, terciario, universitario). Cada línea de beca tiene sus propias reglas de avance académico mínimo anual. Es fundamental que las conozcas.

También debés mantener actualizados todos tus datos personales y los de tu grupo familiar en el sistema de ANSES. Además, el ingreso total de tu grupo familiar no debe superar los topes establecidos por el programa.