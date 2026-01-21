ANSES deposita un bono extra de hasta $63.000 para Becas Progresar

Este bono corresponde al 20% del monto de tu beca que ANSES retuvo durante todo el año pasado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar el bono extra correspondiente al 20% retenido de las Becas Progresar durante el 2025. Es un reconocimiento al compromiso con la educación.

Este refuerzo económico puede llegar a $63.000 y se paga de forma automática. Está destinado específicamente a los estudiantes que cumplieron con todas las condiciones académicas y administrativas que exige el programa. No es para todos; es un incentivo por haber sostenido la regularidad.

El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria donde venís cobrando la beca mensualmente. No tenés que hacer ningún trámite adicional ni solicitarlo. Si cumpliste los requisitos, el dinero aparece junto con el calendario habitual de pagos de ANSES para enero.

¿De cuánto es el bono extra? Los montos exactos según tu beca

El monto no es igual para todos, depende de la línea de la beca que tengas (Obligatoria o Superior) y la convocatoria en la que te inscribiste (primera o segunda). Acá te detallamos los importes que confirmó ANSES.

Para la línea Progresar Obligatorio, los montos son los siguientes. Si te inscribiste en la primera convocatoria, el bono es de $56.000 (correspondiente a 8 cuotas retenidas). Si fuiste parte de la segunda convocatoria, el monto es de $28.000 (4 cuotas retenidas).

Para la línea Progresar Superior, las cifras cambian. Los becarios de la primera convocatoria recibirán $63.000 (por 9 cuotas retenidas). Quienes sean de la segunda convocatoria, cobrarán $28.000 (4 cuotas retenidas).

Los requisitos excluyentes: sí o sí

Este bono no es automático por tener la beca. Durante todo el año, ANSES te pagó el 80% del monto mensual. Retuvo el 20% restante como un incentivo condicionado a que demuestres tu compromiso con los estudios hasta el final del ciclo.

Para los becarios de Progresar Obligatorio, los requisitos fueron dos. Primero, haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025. Segundo, que tu escuela haya validado esa participación antes del 30 de diciembre. Además, no podés adeudar materias.

Para los de Progresar Superior, la condición principal fue ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual del año pasado. Al igual que en la línea obligatoria, no podés tener materias pendientes al cierre del ciclo lectivo 2025.

El depósito es automático en la misma cuenta donde cobrás la beca mensual.

El paso más importante: la certificación

Para que ANSES pueda habilitar el pago, tu institución educativa (escuela, terciario o universidad) debe haber cargado correctamente tu condición de alumno regular en el sistema oficial. Así lo establece la Resolución 388/2025, por lo que si tu escuela no realizó esa carga administrativa a tiempo, ANSES no tiene forma de verificar que cumpliste los requisitos.

En caso de que no veas el depósito, tu primera consulta debería ser con la secretaría o la oficina de becas de tu lugar de estudio. Ellos te deberían confirmar que tu situación quedó registrada según los plazos que marcó el Ministerio de Capital Humano.

Fechas de pago: ¿qué pasa si no me lo depositaron en enero?

ANSES inició los depósitos en enero, pero no todos los cobran juntos. Si cumpliste los requisitos y tu institución cargó los datos, el dinero debería acreditarse en las mismas fechas que tu beca habitual, según la terminación de tu DNI.

Cabe mencionar que el organismo aclara que quienes no lo reciban en enero, podrán hacerlo en febrero. Este plazo extra es para que las instituciones que demoraron la certificación puedan regularizar la situación.

Cómo verificar tu situación y los pasos a seguir

Si tenés dudas, lo primero es entrar a la plataforma oficial de Progresar con tu usuario y contraseña. Ahí podés revisar el estado de tu beca y ver si figuran como aprobadas las certificaciones de regularidad correspondientes al año pasado.

También podés comunicarte con ANSES a través de sus canales oficiales, como la línea telefónica o sus redes sociales. Sin embargo, recordá que si el problema es de carga de datos, la solución final siempre va a depender de tu institución educativa.