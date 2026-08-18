Tras años de cautiverio: así fue el viaje a África de los 15 leones y tigres rescatados del zoo de Luján

Los nueve tigres que durante años permanecieron en el ex Zoológico de Luján ya están en vuelo rumbo a Sudáfrica. Partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Frankfurt, donde realizarán una extensa escala antes de continuar hacia Johannesburgo. Una vez en Sudáfrica, todavía tendrán por delante cuatro horas de viaje terrestre hasta llegar a Lionsrock Big Cat Sanctuary, en la provincia de Free State.

Los animales son parte del grupo de 15 grandes felinos que serán trasladados a Sudáfrica: nueve tigres y seis leones. Los otros 15 que forman parte de este operativo ya partieron rumbo a Estados Unidos, donde tendrán como destino The Wild Animal Sanctuary, en el estado de Colorado. Se trata de uno de los mayores traslados internacionales de grandes felinos realizados desde el ex Zoológico de Luján desde su clausura, en 2020.

Un viaje que comenzó hace años

El Zoológico de Luján abrió sus puertas en 1994 y durante años fue uno de los destinos turísticos más conocidos de la provincia de Buenos Aires. Su modelo se caracterizaba por el contacto directo entre visitantes y animales: el público podía ingresar a los recintos, acariciar leones y tigres y fotografiarse junto a ellos. Dicha modalidad fue prohibida en 1998 por la Ley N° 12.238 de la provincia de Buenos Aires, que impide de manera expresa el contacto de los visitantes con animales silvestres en cautiverio.

Las denuncias por las condiciones en las que vivían los animales comenzaron años antes de la clausura. En 2019, una investigación del diario británico The Sun llevó el caso a la escena internacional. En 2020, el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, junto con la Municipalidad de Luján y organismos provinciales, dispuso la clausura definitiva del predio. Pero los animales quedaron allí.

Cuando Four Paws comenzó a trabajar en el predio, en 2023, encontró 112 grandes felinos. Cuando pudo asumir el control efectivo del lugar, quedaban 62. Muchos presentaban consecuencias físicas de años de cautiverio inadecuado: obesidad, sedentarismo, enfermedades crónicas y otras secuelas.

La preparación del traslado requirió controles veterinarios individuales, acondicionamiento de los animales, entrenamiento para el ingreso a las jaulas de transporte y una compleja coordinación de permisos sanitarios y logísticos entre Argentina y los países de destino. El operativo cuenta con la participación del veterinario Amir Khalil, director del área de rescates de Four Paws, quien lleva más de tres décadas trabajando en rescates de animales en distintos lugares del mundo.

De Ezeiza a Lionsrock: el recorrido de los tigres

El viaje de los tigres hacia Sudáfrica tendrá varias etapas. Primero volarán desde Buenos Aires hasta Frankfurt. Allí realizarán una extensa escala antes de continuar hacia Johannesburgo. Una vez en Sudáfrica, los animales serán trasladados por tierra durante aproximadamente cuatro horas hasta Lionsrock.

Los seis leones que completan el grupo sudafricano realizarán una ruta diferente, vía Holanda, para encontrarse con los tigres en Sudáfrica. Finalmente, los 15 animales llegarán juntos al santuario. Lionsrock Big Cat Sanctuary recibe grandes felinos rescatados de situaciones de cautiverio y funciona bajo un modelo de santuario permanente. No existe contacto entre visitantes y animales, no se realizan programas de reproducción comercial y los ejemplares permanecen allí durante el resto de sus vidas.

Nacidos en Luján, libres en África

Hay un dato que resume la dimensión de este viaje: ninguno de estos 30 animales nació en África o en Asia. Todos nacieron en Luján. Aunque pertenecen a especies originarias de otros continentes, nunca conocieron esos territorios. Para ellos, este es el primer gran viaje de sus vidas y la posibilidad de comenzar una nueva etapa en un espacio preparado especialmente para su bienestar.

El operativo tendrá un seguimiento especial desde el lugar. El equipo de Ambiente y Medio, programa de ecología de América TV, acompaña el traslado y viaja junto a los animales hasta Sudáfrica para registrar todo el proceso. El equipo estará a bordo del vuelo que lleva a los nueve tigres a Frankfurt y luego a Johannesburgo. Desde allí acompañará el traslado terrestre hasta Lionsrock. El objetivo es contar en primera persona cada etapa de este viaje y registrar uno de los momentos más esperados: la llegada de los quince grandes felinos al santuario y su liberación, prevista para el miércoles.

Después de años de espera, los animales finalmente abandonaron el país. Para ellos, el viaje hacia una nueva vida ya comenzó.