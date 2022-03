La ANMAT prohibió 7 suplementos dietarios: "peligrosos para la salud"

Fue por medio de una disposición publicada este martes en el Boletín Oficial que el organismo prohibió el uso, distribución y comercialización de los productos dietarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes por medio de una disposición publicada en el Boletín Oficial el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional de siete suplementos dietarios por ser “peligrosos para la salud”. Según detalla la Disposición 2105/2022, se trata de los productos comercializados por la página web Noopept Argentina.

El caso de los suplementos dietarios prohibidos

Según detalla la resolución, fue el Departamento de Control de Mercado que fue notificado por una denuncia de un particular sobre la venta de estos suplementos dietarios en la web Noopept que presentaba estos productos para “la focalización, concentración y memoria”, de “fácil ingesta”, presentados en cápsulas, polvos y gotas. Como también ofrecía un “suplemento cognitivo inteligente”, este último permitía la “Focalización, concentración y memoria”; “Reparación de las células dañadas y los neuroreceptores”; “ayuda el mejoramiento en pacientes con Alzheimer”; “Reparación después de una lesión cerebral, isquemia y daño prenatal” y más.

Prohibición de la ANMAT by Gimeluz Figueroa on Scribd

No existen antecedentes de registro de los productos, ni de la firma y que no se ha podido constatar que han ingresado a través del servicios de comercio exterior COMPARTIR:

La Dirección de Fiscalización y Control determinó que, por la composición de los productos, la modalidad sublingual como también la indicación/rotulación, no entraban en rango de suplementos dietarios. Además, que “no existen antecedentes de registro de los productos, ni de la firma y que no se ha podido constatar que han ingresado a través del servicios de comercio exterior”. Estos son: “4-Amino-3 (4-fluorophenyl) butyric acid HCL”, “Noopept”, “Bacopa Monnieri whole herb extract”. Por lo que la Anmat procedió a prohibir los productos y remarcó que “corresponde considerar a estos productos como peligrosos para la salud y desaconsejar su adquisición”.

Cuáles fueron los productos prohibidos

Según detalla la resolución publicada por el Boletín Oficial, los suplementos dietarios que prohibió la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a los que corresponde considerar a estos productos como peligrosos para la salud y desaconsejar su adquisición, son: GVS -111 polvo; F-Phenibut; PURENOOTROPICS Noopept cápsulas; PURENOOTROPICS Noopept polvo; NOOPEPT sublingual, PURE NOOTROPICS; B-12 sublingual PURENOOTROPICS; y PURENOOTROPICS BACOGNIZE.