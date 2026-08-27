La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en toda la Argentina de todos los productos de una marca de limpieza tras comprobar que no contaban con registros sanitarios vigentes.

Además, el organismo prohibió su uso, la publicidad y distribución de los productos. Mediante la Disposición 5292/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la ANMAT indicó que la medida alcanza a los artículos de la marca Qualibest, tanto a los comercializados en locales como en plataformas de venta electrónica.

La investigación para detectar sus irregularidades inició a partir de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que tomó conocimiento sobre la comercialización de productos de esa marca sin registro ante el organismo.

Todos los productos de limpieza prohibidos por la ANMAT

Entre los productos que se promocionaban y publicitaban en sitios web de artículos de limpieza y en páginas de venta digital figuran "limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies".

Durante los operativos de verificación, el organismo constató que "los productos no se encuentran inscriptos ante esta ANMAT", como así tampoco identificaron "un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por esta Administración".

La disposición también señaló que existían antecedentes de productos de la Qualibest registrados oportunamente por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L. Pero las inscripciones de estas empresas al Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios habían sido dadas de baja.

Por lo tanto, también se dieron de baja los registros de los productos asociados. A su vez, el organismo nacional informó que consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires sobre la existencia de registros vigentes de los artículos analizados y recibió como respuesta que no existían antecedentes de inscripción en esa jurisdicción.

Entonces, la ANMAT concluyó que los productos comercializados y promocionados infringían la normativa vigente por tratarse de artículos sin registro sanitario. Por ende, se desconocen "las condiciones de manufactura y formulación" de esos artículos, por lo que no puede garantizarse "la calidad, seguridad y eficacia de tales productos".

Finalmente, la ANMAT resolvió prohibir "todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies" y también "todo otro domisanitario de la marca 'Qualibest'", hasta tanto sean debidamente regularizados.

¿Cómo saber si un producto está habilitado por la ANMAt?

Para saber si un producto está habilitado o autorizado por la ANMAT, se pueden consultar los buscadores oficiales según el tipo de artículo (alimentos, medicamentos, cosméticos o domisanitarios).