ANMAT prohibió el uso de un equipo de depilación láser por ser peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de la comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de un equipo de depilación láser. La medida fue oficializada este jueves a través de una medida publicada en el Boletín Oficial debido a la detección de irregularidades en su ingreso al país y ser peligroso para la salud de los usuarios.

Se trata del dispositivo de depilación láser ALMA LASERS SOPRANO ICE - SN S12ICE2382, fabricado en noviembre de 2018, cuya medida fue oficializada mediante la Disposición 5172/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. La decisión se adoptó tras una denuncia presentada por Sirex Médica S.A., empresa habilitada como única importadora en Argentina de los equipos de la marca ALMA LASERS. Según la firma, el dispositivo habría ingresado de manera ilegal y fue localizado en Rosario.

El equipo denunciado se encontraba bajo la responsabilidad de Florencia Álvarez, en el establecimiento Modelarte Medicina Estética S.R.L., según consta en el acta de inspección. El operativo se realizó bajo la Orden de Inspección N° 2026/820-DVS-226, que incluyó la visita al domicilio denunciado en Rosario. Allí, el personal de la ANMAT detectó tres equipos sin autorización sanitaria, aunque no logró dar con el Soprano ICE SN S12ICE2382.

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ANMAT prohibió el uso de un equipo de depilación láser por ser peligroso para la salud

Ante la imposibilidad de localizar el dispositivo y determinar su origen, las autoridades dispusieron la intervención de la Coordinación de Asuntos Judiciales para efectuar la correspondiente presentación ante la Justicia. El equipo médico en cuestión está destinado a la remoción del vello mediante fototermólisis. Su cabezal posee una matriz de diodo que emite luz láser de 810/755 nanómetros, que al transformarse en calor actúa sobre la melanina debilitando el folículo piloso.

Peligroso para la salud

De acuerdo con la ANMAT, se trata de un producto médico de clase de riesgo III, lo que implica un nivel elevado de control regulatorio por los potenciales riesgos asociados a su uso. “Ante la falta de certeza sobre el estado actual del equipo denunciado y los daños que su uso podría provocar tanto en pacientes como en técnicos, se recomendó la prohibición preventiva”, señalaron fuentes de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

La medida incluye la prohibición de uso, distribución y comercialización del equipo identificado, además de la intervención judicial para avanzar en la investigación. Asimismo, se dispuso la comunicación a las autoridades sanitarias competentes de todas las jurisdicciones para reforzar el control y evitar la circulación del dispositivo.

Las medidas de ANMAT

Este caso se suma a otras disposiciones recientes de la ANMAT en materia de control de productos médicos. Hace apenas unos días, la autoridad regulatoria prohibió el uso y comercialización del dermatoscopio FotoFinder skeen, tras la denuncia de robo presentada por la empresa Aler SM S.A.

Según el expediente, la denuncia policial fue efectuada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y acompañada por el certificado de actuación IF-2026-62681861-APN-DVPS#ANMAT.

El dermatoscopio, registrado bajo PM1958-65 y clasificado como producto de riesgo I, está diseñado para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. En ese caso, la ANMAT fundamentó la prohibición en la incertidumbre sobre el estado del equipo sustraído y en la necesidad de prevenir riesgos en el ámbito sanitario.