La anécdota que recordó Nelson Castro sobre Francisco y las empanadas: "Multiplicó"

El periodista Nelson Castro compartió las expectativas que tiene sobre la cobertura del periplo del papa León XIV en Latinoamérica, en un recorrido en que viajan 83 enviados especiales seleccionados de todo el planeta, Además, reveló detalles de lo que ocurrió en un vuelo de Francisco, cuando repartió empanadas para casi 100 personas en un momento único.

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En medio del repaso por las vivencias a bordo de los vuelos vaticanos, el comunicador trajo a la memoria un episodio singular ocurrido durante una de las giras de Jorge Bergoglio: "María Antonia, la corresponsal de Telemundo en el Vaticano, logró subir tres cajas de empanadas que no sabemos dónde las había conseguido. Francisco, que se sorprendió, instruyó al personal de seguridad para que trozara las empanadas de forma tal que hubiera un trozo para cada uno".

"En ese momento éramos 98 los periodistas. Se conoció un artículo como 'el milagro de la multiplicación de las empanadas'", rememoró Castro. Todo sucedio drante el vuelo papal con destino a Cuba en 2015, cuando la periodista mexicana le regaló las empanadas argentinas hechas en Miami.

Según reflejan notas de esa época, al abrir el paquete, pensando que era una estatuilla religiosa, el Papa se sorprendió gratamente y ordenó a su asistente calentarlas inmediatamente para compartirlas con todos los periodistas a bordo.

El papa Francisco compartió deliciosas empanadas argentinas que le obsequió María Antonieta Collins.

La diferencia entre Francisco y León XIV, según Nelson Castro

Por otra parte, Castro profundizó en las diferencias de personalidad entre ambos vicarios y expuso un claro contrapunto en la dinámica de interacción: "León es un hombre de silencios. Francisco era un hombre que venía y te saludaba él; León es un hombre que en principio, por lo que se ve, cuando vos lo saludás escucha y después habla".

"El Papa es Juan, Pedro, Luis, Francisco, León... cuando está frente a vos es el Papa. Hay un cambio muy fuerte, por lo menos yo lo viví así", expresó el comunicador de TN y agregó: "Con Francisco era el Papa... es algo muy fuerte, por lo menos a mí, que soy creyente y por lo tanto te permite una emoción muy particular".

Sobre el actual Sumo Pontífice, destacó: "Hace este viaje después de una operación tremenda, así que va a ser una oportunidad de verlo a medio metro, de ver su rostro, su cara, su gesto, de escuchar cómo él responde". Finalmente, explicó que le entregará una reliquia de Mama Antula "para que el Papa lo tenga y seguramente lo bendiga, y esa bendición llegará también al padre Trenti, a la parroquia y a toda la comunidad de Villa Silípica".