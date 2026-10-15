La historia desconocida del papa Francisco sale a la luz en Recen por mí, el documental argentino que revela su lado más humano

El cine argentino verá una nueva película sobre el Papa Francisco, la primera desde su muerte, y crecen las expectativas debido al curioso enfoque elegido. Recen por mí: la historia de Francisco es un documental que narra la vida del Papa Francisco, poniendo el foco en su labor social y humanitaria.

{{{htmlAmp}}}

La película revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados, desde su juventud en la Argentina hasta su rol como líder espiritual en el escenario global. Con material de archivo exclusivo y su testimonio personal, esta biografía revela un retrato íntimo de un líder espiritual cuya voz e ideales siguen conmoviendo al mundo entero. Recen por mí se estrenará en cines del país el 19 de noviembre.

"La decisión de hacer este documental nace del deseo de mostrar el lado más humano de Francisco, poniendo el foco en sus orígenes y en los ideales que defendió desde temprana edad. Me interesaba especialmente su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que marcó su vida desde mucho antes de ser elegido Papa", sostuvo su director, Facundo Bartucci.

Además, el joven director remarcó la importancia del legado del Papa en su amor por los excluidos: "En medio de un mundo en crisis (económica, ambiental, espiritual) me pareció necesario volver a mirar a aquellas figuras que no solo hablan de valores, sino que los encarnan. Francisco representa una voz incómoda para muchos, porque insiste en poner en el centro a los que el sistema deja afuera. Aquí lo que se busca es retratarlo no como una figura de poder, sino como un hombre que eligió acompañar y darle voz a aquellos que nunca son escuchados".

Quién es el director que debuta en el cine con una película sobre el Papa Francisco

Facundo Bartucci es director, productor y fundador de la productora independiente Amargo y Retruco Films. En 2024 realizó el cortometraje Ofelia y estudió Producción en la New York Film Academy (NYFA). Recen por mí: la historia de Francisco es su primer largometraje documental.