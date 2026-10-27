Por qué el papa Francisco nunca viajó a Argentina durante su papado

Jorge Mario Bergoglio abandonó Buenos Aires para el cónclave de cardenales en el Vaticano tras la renuncia de Benedicto XVI y nadie imaginó que no volvería al país. En ese entonces tenía 76 años y se encontraba entre los candidatos más mencionados; finalmente fue elegido el 13 de marzo de 2013. Francisco fue papa durante 12 años, hizo 40 giras y viajó a más de 60 países, pero nunca regresó a Argentina.

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Por qué el papa Francisco no visitó Argentina durante su papado: los motivos

El papa Francisco recorrió buena parte de América Latina. Su debut internacional fue en Brasil, a pocos meses de asumir, en 2013. En 2015 visitó Bolivia y Paraguay, y en 2018 estuvo en Chile, por lo que llegó a cuatro de los cinco países vecinos de Argentina. También pasó por Cuba, Ecuador, México y Perú.

Al visitar la región, siempre surgió la duda y molestia de que no haya regresado a su país. En 2018, frente a su viaje por Chile y Perú, explicó que dejó afuera a Argentina y Uruguay porque en ese mes buena parte de la gente está de vacaciones.

Con los años, cada consulta sobre una eventual visita recibió respuestas sin fecha ni compromiso. La última vez fue en septiembre de 2024, al volver de su gira por Asia y Oceanía: “Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes”.

El papa Francisco llegó a visitar Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, pero no volvió a su país

Gustavo Vera, activista contra la trata y amigo del Papa, aseguró en declaraciones a BBC Mundo que Francisco quería evitar que su visita fuera utilizada políticamente. Según relató, el Papa "siempre decía que iba a ir a Argentina cuando sintiese que era un instrumento para colaborar en la unión nacional, para colaborar en superar la grieta, para tratar de que los argentinos se reencuentren".

Lo cierto es que Francisco siempre se lo asoció con el peronismo, aunque fue algo que intentó desmentir en el libro El pastor, de 2023: “Nunca estuve afiliado al partido peronista, ni siquiera fui militante o simpatizante del peronismo. Afirmar eso es una mentira”, manifestó. Aun así, su posicionamiento político le valió críticas en la centroderecha. Antes de llegar a la presidencia, Javier Milei lo llegó a calificar como “la representación del maligno en la Tierra”, aunque después se disculpó en privado. En las redes, parte de sus detractores lo apodaron “Francisco K”, por su cercanía con Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto, Vera recordó que el Papa recibió a referentes de todo el espectro político, incluidos Mauricio Macri y Milei. Y sostuvo que parte del rechazo se dirigía menos a Bergoglio que a la doctrina social de la Iglesia, con ideas como la justicia social, que comparten el peronismo y los jesuitas. Sus defensores, en cambio, valoraban su propuesta de una Iglesia pobre y su estilo de vida austero.

A pesar de que no haya visitado el país durante su papado, su amigo remarcó que el sumo pontífice seguía las noticias argentinas en "detalle". "Francisco mantuvo su conexión con la Argentina todo el tiempo. En su agenda de estos 12 años siempre hubo una cantidad muy nutrida de argentinos que iban a las audiencias, que iban al Ángelus, que tenían audiencias personales. Siempre estuvo de alguna manera con su corazoncito en Argentina", aseguró.

¿De qué murió el Papa Francisco?

Finalmente, el papa Francisco falleció el lunes 21 de abril de 2025, a los 88 años, tras un accidente cerebrovascular que lo llevó a un coma y un colapso cardíaco-cirúrgico irreversible. En las semanas previas había estado internado en Roma más de un mes por complicaciones respiratorias, por una neumonía bilateral, hasta que recibió el alta en marzo. Además, Bergoglio sufría de hipertensión y diabetes.

Papa Francisco finalmente falleció tras 12 años de papado, si regresar a Argentina

Así, el Papa murió sin concretar la visita a su país que tantas veces los fieles argentinos habían pedido. La última vez que habló en público al respecto fue en septiembre de 2024, cuando expresó su deseo, pero admitió que antes había que resolver ciertos asuntos.