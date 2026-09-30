Para los amantes de los perros y gatos: llega el Festival Mascotear 2026 a la ciudad de Buenos Aires

Los amantes de los perros y gatos tendrán un evento clave a finales de octubre: el Festival Mascotear 2026. Se trata de un encuentro petfriendly pensado para ir con tu mascota y disfrutar de diferentes juegos, espacios de bienestar y degustaciones durante el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

Así será la nueva edición del Festival Mascotear 2026

La cuarta edición del Festival Mascotear se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en la Plaza de las Naciones Unidas, la de la Floralis Genérica (Av. Figueroa Alcorta 2301, Recoleta). Durante ambas jornadas se podrá disfrutar de juegos, degustaciones, concursos, charlas, sorteos y muchísimas actividades para toda la familia.

Entre las propuestas se destaca un espacio de wellness, pensado para relajarse, conectar y disfrutar junto a tu mascota. Ahí se podrá disfrutar de:

DJ set relax

Bienestar animal

Flores de Bach

Cannabis en mascotas

Yoga con mascotas

Meditación

Reiki

Se trata de un fin de semana que pone en el centro a los animales y ofrece muchísimas actividades para disfrutar junto a ellos. Desde propuestas para celebrar el vínculo con las mascotas, activaciones de bienestar animal y hasta espacios para aprender más sobre ellos, habrá opciones para disfrutar de la forma que prefieran.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

Las entradas son completamente gratis, pero es necesario inscribirse previamente para participar del festival. Las solicitudes se podrán completar a partir del 1 de octubre en el sitio oficial de la organización.

Así, los amantes de los animales podrán acercarse a pasar el fin de semana de una forma diferente, junto a otras familias, mascotas influencers, especialistas en salud animal y emprendedores de productos para animales. En ediciones anteriores, Mascotear también incluyó espacios de adopción responsable y ofreció información para que los tutores sumen conocimientos de cuidado, educación y alimentación sobre sus perros y gatos.