Un aluvión de tierra provocó el derrumbe de una ruta cerca de la cordillera de los Andes

Un aluvión de agua y lodo interrumpió este miércoles por la noche la circulación en la Ruta Provincial 71 en Chubut, un camino clave que conecta la Ruta Nacional 40 con la localidad de Trevelin. El fenómeno se desplazó hacia el Parque Nacional y bordeó los lagos Futalaufquen y Rivadavia.

Producto del desplazamiento de material, hubo un derrumbe y un profundo socavón que afectó la calzada de lado a lado. Hasta el momento no se registraron personas lesionadas ni aisladas. El episodio se produjo alrededor de las 20 horas del miércoles, en el sector comprendido entre Cume Hue y la Seccional Arrayanes, junto al lago Futalaufquen y el río Arrayanes, dentro del área protegida del parque nacional.

Las primeras imágenes del lugar que se conocieron este jueves permitieron dimensionar el alcance del daño: gran parte del ancho de la calzada quedó destruida. En ese tramo, al igual que en el trazado de la Ruta 71, el piso es de ripio, lo que agravó cualquier intervención ante condiciones climáticas adversas.

El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, explicó que el incidente fue producto de "la cantidad de agua que se deslizó de la cordillera hacia la ruta”. En diálogo con Canal 12, indicó que la zona ya se consideraba como "vulnerable" por los efectos de un incendio que tuvo lugar este año.

Por el corte de la ruta, ningún poblador quedó aislado, ya que la zona dispone de accesos alternativos a través de Cholilla y por las portadas norte y centro del Parque Nacional Los Alerces. La medida se mantendrá mientras se evalúan las condiciones del sector afectado.

Desde la intendencia del parque pidieron a quienes transiten por la zona que extremen las medidas de precaución y que, por sobre todo, respeten el corte dispuesto sin intentar atravesar el área comprometida, como así también respetar la señalización colocada.

¿En qué estado se encuentra la ruta?

Pérez confirmó que lo ocurrido solo generó daños materiales sobre la calzada. “Se procedió a cortar el tránsito, interrumpir el tránsito de la Ruta 71”, precisó el funcionario. Este jueves por la mañana, personal de Vialidad Provincial se acercó hasta el lugar para evaluar los daños y definir las tareas necesarias para recuperar la transitabilidad.

La reconstrucción podría demandar hasta una semana. Sin embargo, ese plazo es apenas un estimativo porque no se descarta que pudiera producirse un nuevo aluvión de agua. Las condiciones climáticas son un factor que complica el panorama durante los próximos días.

En las últimas horas, casi toda la zona de la cordillera de Chubut se encontraba bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por probabilidad de lluvias intensas. El pronóstico del tiempo contemplaban lluvias y nevadas para Trevelin desde este jueves y hasta el domingo 30.