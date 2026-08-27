Inundaciones en Nepal: qué se sabe de la tragedia que dejó cientos de muertos y desaparecidos

Una catástrofe de proporciones devastadoras golpeó al norte de Nepal, en la región montañosa cercana a la frontera con China. Un violento fenómeno natural provocó inundaciones repentinas y aludes que arrasaron con viviendas, rutas y mercados en cuestión de horas. Las autoridades nepalíes elevaron la cifra oficial de víctimas mortales a más de 360 muertos, lo que convierte a este suceso en una de las peores tragedias recientes en la región.

La magnitud de la emergencia mantiene en vilo al país, ya que más de 1.300 personas permanecen desaparecidas. Entre los desaparecidos figuran cientos de extranjeros que visitaban la cordillera del Himalaya por senderismo o peregrinación. La desproporcionada crecida afectó principalmente a las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. A su paso destruyó puentes, carreteras y obras hidroeléctricas.

¿Qué es un desborde de lago glaciar y por qué ocurrió?

Aunque las autoridades investigan las causas del desastre, el fenómeno combinó la fuerza de un alud con una repentina riada. Un alud es el deslizamiento súbito de una masa de nieve e hielo por una ladera empinada. En contraste, una riada es el aumento violento y veloz del caudal de un río que transporta agua, lodo y rocas, capaz de arrasar con todo a su paso. Los especialistas señalan que el calentamiento global y el deshielo en el Himalaya aumentan notablemente la inestabilidad de estas laderas.

La hipótesis preliminar indica que un sismo de magnitud 4,4 con epicentro a 77 kilómetros de Kodari provocó un gran desprendimiento de hielo y rocas. Este derrumbe bloqueó el cauce del río Bhote Koshi (también llamado Lhende Khola) en territorio tibetano. La enorme presión del agua acumulada rompió la barrera natural, liberando una destructiva corriente río abajo descrita por los lugareños como un "tsunami".

Estado de los rescates, zona de riesgo y reporte de desaparecidos

El gobierno nepalí, encabezado por el primer ministro Balendra Shah, ordenó la evacuación urgente de las poblaciones costeras ante el riesgo inminente de una segunda inundación. Los rescates avanzan con extrema dificultad debido al terreno montañoso y al nivel del agua, que impide el aterrizaje de aeronaves en sectores aislados. Ante esto, el Ejército de Nepal desplegó un operativo especial con 14 helicópteros y fuerzas policiales.

En el distrito de Rasuwa, inicialmente se reportó el extravío de 384 turistas (291 extranjeros y 93 locales) en Langtang o rumbo al monte Kailash Mansarovar. El contingente internacional incluye a 105 ciudadanos indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. En tanto, se busca intensamente a 32 policías fronterizos e integrantes de las fuerzas armadas que quedaron incomunicados tras la destrucción de sus puestos de control.

El impacto del cambio climático en los glaciares del Himalaya

El Himalaya es una cordillera geológicamente joven formada por la colisión de placas tectónicas hace unos 10 a 15 millones de años, donde se encuentra el monte Everest. Aunque se investiga el desencadenante exacto de este evento, la inestabilidad geológica y el calentamiento global modifican severamente los ciclos de congelamiento y descongelamiento en la región alta.

Esto genera que los glaciares y las laderas sean cada vez más propensos a colapsar ante sismos locales. En este escenario, China desplegó tareas de rescate en el Tíbet para contener desastres secundarios, mientras la Cruz Roja envía ayuda de emergencia a las golpeadas comunidades de Nepal.