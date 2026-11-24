La falta de descanso nocturno no solo se traduce en cansancio físico al despertar: afecta de manera directa el desempeño cognitivo, la regulación emocional y los vínculos cotidianos en el ámbito laboral. Así lo advirtió de manera contundente el catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Rodríguez-Muñoz, en el segundo Boletín de Seguridad y Salud en el Trabajo de CEIM de 2026.

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Para el experto, autor de Dormir para vivir: la ciencia del descanso en la era del cansancio, el sueño y el correcto descanso de las personas suele quedar relegado frente a las tareas pendientes, los mensajes y la dificultad para cortar con la rutina cotidiana. Este fenómeno ocurre a pesar de que "la calidad del sueño es uno de los predictores más potentes, y a la vez más ignorados, del rendimiento laboral".

En este marco delicado, el psicólogo español planteó que cuando el descanso es corto o fragmentado, el sistema nervioso resiente procesos clave para la tarea diaria y el trato interpersonal:

Funciones ejecutivas y falsa productividad: Se ven afectadas la capacidad de sostener la atención, la memoria de trabajo y la toma de decisiones complejas. A ello se suma un sesgo perceptivo que el psicólogo resume así: "Dormir mal genera una ilusión de productividad: creemos que rendimos más cuando, en realidad, rendimos peor".

Autorregulación emocional y vínculos: El sueño cumple un rol central en el manejo de las emociones. "Además, el sueño regula nuestras emociones. Un cerebro cansado es más reactivo, menos empático y más impulsivo", sostuvo Rodríguez-Muñoz, explicando que esa menor tolerancia al estrés favorece los roces y tensiona la dinámica de trabajo.

Por qué dormir mal reduce la empatía y aumenta la impulsividad: la advertencia del psicólogo Alfredo Rodríguez-Muñoz.

Hiperactividad, largas horas de pantallas y una jornada laboral diluida

Luego, al examinar las causas por las que tantas personas resignan las horas recomendadas de sueño y descanso, el investigador señaló que existe una valoración social que asocia el desgaste con el compromiso: "Vivimos en una cultura que ha convertido la hiperactividad en virtud moral: estar ocupado es sinónimo de ser valioso, y descansar parece una forma de debilidad".

Finalmente, también consideró que ese escenario se ve potenciado por el uso de pantallas, la exposición a luz artificial y las notificaciones continuas, que difuminan el límite entre el tiempo libre y las exigencias laborales. Según concluyó el catedrático, el fenómeno trasciende lo individual y responde a dinámicas de organización actuales: "Ya no distinguimos con claridad entre trabajar y estar disponibles. La jornada no termina; se diluye".