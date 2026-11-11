Alex Iranzo, neurólogo especialista en sueño: "Lo importante para vivir bien es tener un sueño saludable"

Mantener un estilo de vida equilibrado requiere atender múltiples factores que inciden de manera directa en el bienestar físico y mental. En este sentido, el doctor Alex Iranzo, neurólogo especializado en trastornos del sueño del Hospital Clínic de Barcelona, subraya que el secreto de la vitalidad se sustenta en cuatro ejes esenciales.

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"Lo importante para vivir bien es tener un sueño saludable, una dieta equilibrada, hacer ejercicio moderado y una salud mental adecuada", explicó y destacó esta última como el desarrollo óptimo de las capacidades personales y la prevención de cuadros de ansiedad o depresión.

Higiene del sueño y pautas para evitar el insomnio

Para garantizar un descanso verdaderamente reparador, el especialista aconseja cumplir con pautas precisas en la rutina diaria y en la preparación previa al momento de dormir:

Horarios regulares: Se recomienda acostarse entre las 22:00 y las 23:00 horas, y levantarse entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana.

Asociación espacial: La cama debe utilizarse exclusivamente para dormir; actividades como leer, ver televisión o escuchar la radio tienen que realizarse fuera de ella.

Evitar estímulos lumínicos y nocturnos: Alejar las pantallas antes de acostarse previene la activación cerebral, mientras que el ejercicio físico intenso realizado muy tarde dificulta la conciliación del descanso.

Gestión de preocupaciones: Anotar las tareas pendientes o pendientes de resolución unas tres horas antes de ir a la cama ayuda a despejar la mente.

Asimismo, el neurólogo advierte que el alcohol, a pesar de inducir somnolencia inicial, fragmenta el sueño y genera un descanso superficial. Respecto a las siestas, aconseja que sean breves, de entre 20 y 30 minutos como máximo.

Iranzo explicó que existen algunas medidas que pueden ayudar a mejorar el sueño cuando aparecen dificultades para dormir.

Consecuencias de la privación de sueño y el mito del fin de semana

Uno de los errores más frecuentes señalados por el especialista consiste en intentar recuperar el déficit de sueño acumulado durante los días hábiles durmiendo de más durante el fin de semana. Según Iranzo, esa falta de descanso no se compensa durmiendo dos horas de siesta o extendiendo el horario matutino hasta tarde.

“Si tu aprovechas que es fin de semana para hacer una siesta de dos horas o para dormir hasta las 11 de la mañana porque entre semana solo duermes 5, esta falta de sueño no se recupera durmiendo más”, sostuvo.

Dormir poco y mal de forma sostenida no solo deteriora el rendimiento cotidiano, sino que incrementa a largo plazo el riesgo de desarrollar patologías severas, tales como enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares (ictus), hipertensión arterial, diabetes y trastornos del estado de ánimo como la irritabilidad, la ansiedad y la depresión.