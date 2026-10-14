El magnate español fundador de Zara armó buena parte de su éxito empresarial en principios como la sencillez y la humildad.

Amancio Ortega, fundador de Zara y uno de los empresarios más destacados del mundo, tiene 90 años y una historia que refleja cómo la sencillez y la humildad pueden ser la base del éxito. Nacido en una familia humilde de Coruña, comenzó a trabajar en una camisería para ayudar a su familia, experiencia que resultó fundamental para su futuro en el negocio de la moda.

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En 1975, Ortega abrió su primera tienda Zara, que con el tiempo se transformó en el gigante Inditex. Esta empresa hoy abarca marcas populares como Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho y Stradivarius, con presencia en 202 mercados y más de 7.000 locales alrededor del mundo, además de una plataforma online muy potente.

¿Cuál es la filosofía de vida y de negocios del creador de Zara?

A pesar de la magnitud de su éxito, Ortega siempre mantuvo una visión clara y sencilla de la vida y los negocios. Según la biografía 'Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara', publicada en 2008, el empresario gallego nunca buscó crear un imperio o amasar riqueza por sí misma, sino simplemente salir adelante y encontrar satisfacción en lo básico.

En palabras del propio Ortega, el alma de su compañía reside en la modestia y el recato. #Un empresario importante me decía que las cosas buenas son muy simples, tanto en la vida privada como en la empresa, que lo más importante es lo sencillo. Y yo pienso que es verdad", aseguró en una charla con la periodista Covadonga O'Shea.

Para él, la felicidad se encuentra en las cosas básicas y en el equilibrio personal. "La felicidad es fácil de lograr, y lo mejor de este descubrimiento es que eres capaz de transmitir esa felicidad, tu estado de ánimo y tu buen humor a la familia, a los trabajadores de tu empresa y a los amigos", reflexionó Ortega.

Ortega siempre ha sido un hombre de ideas muy claras, que trata de buscar la felicidad en las cosas sencillas.

Esta filosofía se refleja en su propio día a día: "Cuando estás en paz contigo mismo, llegas a tu casa y a la oficina con alegría, transmitiendo tu optimismo a todo el mundo. La vida es mucho más fácil de lo que la hacemos", explicó, subrayando la importancia de dedicarse a lo que uno realmente cree que debe hacer.

Un empresario en contra del consumismo

Por otra parte, Ortega mostró una crítica clara hacia la obsesión actual por el dinero y los excesos en los negocios. Reconoció que, aunque la ambición no es mala, hoy en día existe «una obsesión terrible por hacer dinero, dinero y dinero», y lamentó el consumismo desenfrenado que no conduce a nada positivo.

"El afán de tener casas, coches, unas vacaciones de lujo... La gente no quiere privarse de nada. Espero que se den cuenta de lo equivocado que es dejarse llevar por ese consumismo que no conduce a nada bueno", afirmó el empresario de Busdongo, quien siempre ha defendido la sencillez como un camino hacia la verdadera satisfacción.

Así, Amancio Ortega no solo construyó un imperio global, sino que también dejó un legado de valores que invitan a reflexionar sobre qué es lo realmente importante en la vida y en los negocios, resaltando que la felicidad y el éxito no siempre están ligados a la riqueza material, sino a la paz interior y la humildad.