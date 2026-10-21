Alfasushi: cómo es el alfajor que cambia el dulce de leche por salmón

A diferencia del alfajor convencional, el alfasushi salado reemplaza las tapas de masa por arroz y utiliza salmón como ingrediente principal del relleno.

El alfasushi es una creación gastronómica que combina la forma característica del alfajor con ingredientes asociados al sushi japonés y que llamó la atención durante la Feria Internacional del Alfajor realizada en Montevideo. La propuesta fue desarrollada por Café Haus, una cafetería uruguaya vinculada también al mundo del sushi.

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Según informó el diario El Observador, la idea surgió de manera natural a partir del trabajo cotidiano del establecimiento con chefs y especialistas en esta preparación japonesa. El resultado fue una alternativa que desafía las expectativas de quienes asocian el alfajor con las tapas dulces, el chocolate y el infaltable dulce de leche.

Arroz y salmón: la receta que rompe con la tradición

A diferencia del alfajor convencional, el alfasushi salado reemplaza las tapas de masa por arroz y utiliza salmón como ingrediente principal del relleno. La estructura conserva la lógica de capas que caracteriza al dulce rioplatense, pero transforma por completo su perfil de sabor.

La combinación toma elementos reconocibles del sushi y los presenta de una manera poco habitual. En lugar de una pieza enrollada o de los tradicionales bocados japoneses, los ingredientes aparecen reunidos en un formato que recuerda a uno de los productos más queridos de la gastronomía argentina y uruguaya.

A diferencia del alfajor convencional, el alfasushi salado reemplaza las tapas de masa por arroz y utiliza salmón como ingrediente principal del relleno.

La innovación no pasa solamente por los ingredientes, sino también por el concepto: ¿hasta qué punto puede modificarse una receta antes de que deje de ser lo que conocemos? En este caso resume el cruce entre dos universos culinarios.

La versión dulce también tiene una combinación inesperada

El experimento no se limita a la variedad salada. Café Haus también presentó una alternativa dulce elaborada con carbón activado, pera, frosting y salsa de maracuyá.

Esta combinación se aleja del repertorio más habitual de la alfajorería, donde predominan el dulce de leche, el chocolate y los rellenos frutales tradicionales. La presencia del carbón activado aporta una identidad visual distintiva, mientras que la pera y el maracuyá suman componentes frutales a la preparación.

Ambas versiones fueron destacadas por El Observador entre las propuestas más llamativas de la Feria Internacional del Alfajor de Uruguay, un espacio en el que conviven recetas clásicas con experimentos que buscan ampliar los límites de esta golosina.

Aunque el alfasushi pueda parecer una provocación para los defensores del alfajor tradicional, su aparición se inscribe en una historia de adaptaciones y variantes. En la Argentina, este producto tiene múltiples expresiones regionales, con diferencias en las masas, los rellenos y las coberturas.

La creación uruguaya lleva esa búsqueda un paso más allá al abandonar el terreno exclusivamente dulce y acercarse a la cocina salada. En lugar de sumar un nuevo sabor a la receta de siempre, modifica algunos de sus componentes fundamentales y juega con el reconocimiento inmediato de su forma.

Por ahora, el alfasushi se presenta como una propuesta gastronómica singular, lejos de poder considerarse un reemplazo del alfajor clásico. Su atractivo reside, justamente, en la sorpresa que genera y en la posibilidad de probar una combinación que desafía las categorías habituales.