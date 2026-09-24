La ANMAT prohibió la comercialización y uso en todo el país de cualquier producto para bajar de peso que contenga retatrutide o retatrutida, incluyendo la venta en plataformas electrónicas. La medida se estableció mediante la Disposición 6140/2026, publicada en el Boletín Oficial, dado que la sustancia sigue en fase de investigación clínica sin aprobación sanitaria.

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“Prohíbese el uso, comercialización, publicación y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de todos los lotes, tamaños y presentaciones de cualquier producto para administración en humanos que declare contener como ingrediente ‘retatrutide’ o ‘retatrutida’ hasta tanto se encuentren autorizados por esta ANMAT”, establecieron.

¿Por qué el retatrutide o retatrutida no está aprobado en la Argentina?

La detección de estos productos se dio a través de una denuncia realizada ante la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT, en la que se informaba sobre dos enlaces web a través del cual se ofrecían, entre otros, productos que declaraban contener “retatrutide”. Sin embargo, hasta el momento, no hay especialidades medicinales autorizadas ni comercializadas en la Argentina que contengan retatrutida.

Además, indicaron que se trata de una sustancia que sigue en fase de investigación clínica por sus potenciales efectos en personas con diabetes tipo 2 y problemas de control de la glucemia. El organismo sanitario también informó que tanto la Agencia Nacional de Vigilancia de Brasil (ANVISA) como la Agencia Nacional de Vigilancia de Paraguay (DINAVISA) habían publicado alertas respecto de productos que contienen el principio activo prohibido en nuestro país.

Los productos denunciados no contaban con registros que permitan verificar su elaboración legítima ni su fiscalización conforme a la normativa vigente, por lo que el organismo resolvió impedir su circulación en todo el territorio nacional y en canales de comercio electrónico. A partir de los antecedentes y de la detección de ofertas en línea, el área de fiscalización recomendó publicar una advertencia para la población.

Por ende, la ANMAT promovió una ampliación de la denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 caratulada como “denuncia a.n.m.a.t. – gm distribuidor”. La presentación fue formalizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta ANMAT a través de la Policía Federal Argentina, División Delitos contra la Salud.

Los péptidos prohibidos que prometían bajar de peso

No es la primera vez que la ANMAT prohíbe retatrutide en la Argentina, ya lo había hecho a fines de agosto y a principios de septiembre reforzó la alerta al incluir a 10 péptidos que prometían bajar de peso. Los compuestos identificados son BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estas sustancias son promocionadas con supuestas propiedades terapéuticas y estéticas que no cuentan con respaldo ni evidencia científica sólida en humanos: