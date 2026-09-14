ANMAT prohibió un desinfectante en todo el país por ser peligroso para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de distintos artículos de limpieza, entre ellos un desinfectante, por ser peligroso para la salud. Por otra parte, el organismo prohibió dispositivos médicos tras detectar irregularidades que incluyen falsificación, robo y manipulación indebida de insumos.







Las medidas fueron oficializadas hoy en el Boletín Oficial mediante tres disposiciones específicas. En primer lugar, la disposición 5730/2026 prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un desinfectante de superficies de la marca Clean On, detectado sin información de lote, elaboración, vencimiento ni dosis de aplicación.

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La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización del área de domisanitarios, luego de denuncias sobre la venta de productos Clean On sin registro vigente ante la autoridad sanitaria. Entre la documentación relevada, figura una factura emitida el 25 de marzo de 2026 por la compra de un bidón de 10 litros en la Ciudad de Buenos Aires, con destino a Bahía Blanca.

El envase se presentaba como “desinfectante de superficie” de uso profesional, elaborado por Nolor S.R.L. en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, la etiqueta no coincidía con las autorizadas previamente por ANMAT. Además, las inscripciones de los establecimientos vinculados habían sido canceladas en años anteriores, lo que invalidaba también los registros de sus productos.

La muestra analizada carecía de datos básicos de identificación, lo que impide verificar condiciones de fabricación y utilización. Por ello, el organismo lo consideró un producto ilegítimo y sin inscripción válida.

Más prohibiciones de ANMAT

En paralelo, el organismo prohibió dispositivos médicos tras detectar irregularidades que incluyen falsificación, robo y manipulación indebida de insumos. Mediante la disposición 5722/2026, la ANMAT prohibió un ecógrafo portátil y dos transductores de la marca **Mindray**, denunciados como robados en Quilmes.

Los equipos involucrados fueron individualizados por marca, modelo y número de serie, lo que circunscribe la prohibición a esas unidades específicas. La denuncia policial, presentada el 15 de julio de 2026, detalló que el robo ocurrió en el Sanatorio Urquiza y afectó un ecógrafo Doppler Color portátil MX7 y dos transductores.

La autoridad sanitaria señaló que no puede acreditarse la trazabilidad ni el estado de conservación de los aparatos, lo que impide garantizar su aptitud clínica. Por ese motivo, la medida busca prevenir riesgos para pacientes, profesionales y potenciales compradores.

Finalmente, la disposición 5738/2026 prohibió todos los tornillos implantables identificados como BIO ASIST – IMPLANTS, tras detectar unidades vencidas y reacondicionadas con nuevas fechas de uso. La fiscalización realizada en una ortopedia de San Juan halló envases superpuestos, etiquetas manipuladas y discrepancias en la información de lote y vencimiento.

Las empresas Matritec y Bioprotece confirmaron que los productos no correspondían a sus líneas autorizadas y que habían sido manipulados por terceros. En este marco, la ANMAT consideró que las irregularidades representan un riesgo para la salud y ordenó denunciar el caso ante la justicia.



