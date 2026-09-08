ANMAT prohibió 10 péptidos inyectables que prometían bajar de peso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió una alerta por la venta ilegal de inyecciones para adelgazar; la primera advertencia tuvo lugar hace dos semanas cuando el organismo apuntó contra el Retatrutide, una sustancia en etapa de investigación clínica administrada a pacientes que padecen diabetes tipo II y un control inadecuado de la glucemia.

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Además, la alerta se extendió a otros diez péptidos que se encuentran al alcance de la mano en sitios digitales de compras. La ANMAT informó que "continúa detectando la comercialización, a través de plataformas de venta online y de la aplicación WhatsApp, de productos que declaran contener distintos péptidos como ingredientes farmacéuticos activos, entre ellos Retatrutide., BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP”.

Los productos mencionados no cuentan con la aprobación del organismo nacional como especialidades medicinales. Por lo tanto, “se desconocen los datos de sus fabricantes, su composición, las condiciones en las que fueron elaborados y formulados, así como la calidad, seguridad y eventual eficacia de los productos comercializados”.

En las publicaciones donde se ofrece el Retatrutide se hace mención a su “potencialidad para el control de peso, regulación del consumo calórico y mejora de la función metabólica”, como también “Modula la saciedad, la sensibilidad a la insulina y el gasto energético”. Sin embargo, aún no está probada su eficacia y seguridad, por lo que su utilización resulta "altamente peligroso" para la salud, resaltó la ANMAT, que también indicó que se desconocen los datos de los presuntos fabricantes y cómo fueron elaborados y formulados los productos ofrecidos.

El peligro de los péptidos

Pero ahora la situación se volvió más compleja. "Estos productos que contienen péptidos se comercializan en presentación para inyección, por lo que su elaboración requiere de rigurosos controles y seguimiento por parte de un profesional de la salud. En caso de encontrarse contaminado, podría tener consecuencias graves y letales”, explicaron las autoridades del organismo.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, componentes básicos de las proteínas, que llegaron a convertirse en destacados medicamentos recetados, entre los que se encuentra la insulina. Pero los nuevos péptidos señalados por el organismo no cuentan con la aprobación de entes sanitarios reguladores.

Por estas razones, la ANMAT recomendó a la población en general y a los profesionales de la salud no comprar ni utilizar productos inyectables que no cuenten con la autorización oficial. También pidió a la gente que tenga en su poder alguno de estos péptidos que se comunique al correo pesquisa@anmat.gob.ar o con ANMAT responde, para activar las investigaciones correspondientes.

Los péptidos prohibidos y sus falsas promesas