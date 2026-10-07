Alerta naraja por fuertes tormentas en cinco provincias: cuándo empiezan y las zonas más afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas para 13 provincias por fenómenos como tormentas fuertes, lluvias persistentes, vientos intensos y nevadas. Algunas regiones están bajo alerta naranja, el segundo nivel de mayor riesgo.

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Entre las zonas más comprometidas se encuentra el centro del país, donde se prevén tormentas que podrían ser localmente severas, con abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes.

Alerta naranja por tormentas y lluvias intensas

El SMN mantiene una alerta naranja por tormentas en regiones de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y el norte de la provincia de Buenos Aires. En esas zonas podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas.

La entidad estima acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en forma puntual. Además de las precipitaciones, existe riesgo de granizo de distintos tamaños, abundante actividad eléctrica y ráfagas intensas.

También rige una alerta naranja por lluvias persistentes en Río Negro, donde se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar el valor de manera localizada. En las zonas cordilleranas más elevadas no descartan la caída de nieve.

Otras regiones permanecen bajo alerta amarilla por tormentas. La advertencia es para Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y algunos sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Buenos Aires. Allí se prevén acumulados de entre 20 y 50 milímetros, posibles ráfagas, actividad eléctrica y granizo.

Vientos fuertes, nevadas y qué pasa en el AMBA

Las advertencias abarcan también una alerta amarilla por fuertes vientos para zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca y Salta. Sectores de San Juan y Mendoza presentan además alerta por nevadas, y Neuquén y Chubut también tienen advertencias por lluvias.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera una jornada de fuerte inestabilidad. Para este miércoles están previstas tormentas desde la mañana y gran parte del día, con una alerta naranja desde la tarde, ráfagas de entre 42 y 50 km/h y acumulados cercanos a los 20 milímetros.

Las condiciones inestables continuarán durante las primeras horas del jueves, aunque con menor probabilidad de precipitaciones. El ingreso de aire frío provocará además un descenso de las temperaturas, en una tendencia que se mantendría durante los próximos días.

Hacia el sábado podría producirse una sudestada sobre el Río de la Plata, acompañada por nuevas lluvias y viento sostenido.