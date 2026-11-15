La Argentina atravesará una nueva semana marcada por la inestabilidad y una elevada frecuencia de precipitaciones. Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre se esperan varios episodios que dejarán acumulados por encima de los valores normales, con picos que podrían rondar los 200 milímetros en el noreste del país (NEA), una región que ya se encuentra en situación crítica por la crecida de los ríos.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), parala tarde y noche de este domingo 15 rige una alerta por tormentas fuertes para el noroeste de la Patagonia, parte de Cuyo y el sur de la Región Pampeana, con lluvias destacadas en Neuquén, la cordillera de Río Negro, Mendoza, San Luis, Misiones y el centro y oeste de La Pampa.

Sin embargo, el inicio de la semana estará marcado por un calor extremo y por las bajas presiones y un alto contenido de humedad que favorecerán el desarrollo de tormentas localmente fuertes.

Qué dice el pronóstico del tiempo

El SMN emitió alertas para Mendoza, San Luis, Córdoba, el centro y norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, el sur de La Rioja y de Catamarca, Tucumán, el sur de Santiago del Estero y gran parte de la provincia de Buenos Aires (diagonal noroeste, centro y sudeste).

En paralelo, un sistema de baja presión avanzará sobre el norte patagónico y dejará acumulados de hasta 50 mm entre la noche del domingo y la tarde del lunes en Neuquén, el sur de Río Negro y el norte de Chubut, según informó el sitio Meteored.

Antes de la llegada de las lluvias, las temperaturas volverán a trepar con fuerza en el oeste de Formosa y Chaco que, junto con el este de Salta y Jujuy, alcanzarán los picos máximos de la semana, en torno a los 40 grados.

Mientras que en el Litoral, el sur de Corrientes y el centro de Santa Fe registrarán marcas veraniegas cercanas a los 35 grados. Y en el noreste de la Patagonia, las máximas serán de entre 29 y 30 grados, antes de que se desaten las tormentas vespertinas.

Las tormentas se reactivan en el NEA

El martes 17, el frente de lluvias y tormentas fuertes se desplazará hacia el noreste argentino, parte del Litoral y territorio bonaerense. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se esperan nuevos episodios de inestabilidad durante la madrugada y la mañana.

El panorama resulta especialmente delicado para el NEA. La región ya sufre el impacto del fenómeno de El Niño, que provocó una marcada onda de crecida en el río Paraná que continúa desplazándose hacia el sur.

Para esa jornada, rige una alerta del SMN por tormentas fuertes o puntualmente severas en el norte de Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, con acumulados de hasta 70 mm, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

El ingreso de aire más fresco desde el sur provocará un alivio térmico en la franja central, con máximas por debajo de los 30 grados, mientras que en el noreste patagónico el descenso será brusco, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21.

Ciclón frente a la costa bonaerense para el miércoles 18

El sistema de bajas presiones que cruzó el norte de la Patagonia se posicionará este miércoles 18 sobre el océano Atlántico, al este de la provincia de Buenos Aires. Este ciclón extratropical regenerará las lluvias sobre el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur bonaerense.

Además, el fenómeno provocará un marcado incremento en la intensidad del viento sobre el territorio bonaerense, con ráfagas del sector sudoeste que alcanzarán los 60 kilómetros por hora de manera generalizada y superarán los 50 kilómetros por hora entre la tarde y la noche en el AMBA.

En simultáneo, el NEA volverá a registrar precipitaciones abundantes: en apenas 24 horas podrían superarse los 60 mm en el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, y el oeste de Corrientes. También se prevén tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero.

Jueves 19 y viernes 20: persistencia de lluvias y riesgo hídrico

El jueves 19 presentará chaparrones y tormentas de variada intensidad en Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos volverán a intensificarse sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde las proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF) estiman acumulados de entre 50 y 60 mm, con posibilidad de ser superados de forma puntual.

Finalmente, el viernes 20 regresarán las lluvias al sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires (con registros de hasta 25 mm), mientras que Tucumán y Córdoba afrontarán otra jornada de tormentas fuertes. En el norte, el modelo ECMWF advierte sobre la formación de tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco, Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, donde podrían sumarse hasta 80 mm adicionales.