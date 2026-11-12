Un frente frío proveniente de la Patagonia avanzará en las próximas horas hacia el noreste favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para esta noche por tormentas fuertes en el norte y sudoeste de Salta, el centro y norte de Jujuy, el sur y sudoeste bonaerense, el sudeste de La Pampa y gran parte de Río Negro y Chubut.

{{{htmlAmp}}}

La inestabilidad se manifestó este jueves en el norte de la Patagonia y en provincias como Formosa y Misiones. El SMN también emitió una alerta amarilla por vientos intensos para el sur de la provincia de Buenos Aires, el noreste y este de Río Negro y el noreste de Chubut.

En tanto avance el frío, el calor será la protagonista en gran parte del centro y norte argentino, con temperaturas que llegaron a superar los 40 grados en algunas localidades este miércoles. De acuerdo a un reporte del Servicio Meteorológico Nacional, los escenarios más agobiantes se vivieron en provincias como Salta, Formosa y Chaco.

La presencia de un sistema de bajas presiones, conocido como Baja del Noroeste Argentino (BNOA), favoreció la presencia de de temperaturas excepcionalmente elevadas. Este sistema está vinculado al calentamiento de la superficie como a la influencia de la Cordillera de los Andes sobre la circulación atmosférica.

El frente frío activa tormentas fuertes: todas las zonas afectadas

El desarrollo de tormentas será favorecido por el desplazamiento del sistema frontal. Algunos de los eventos serán localmente fuertes y serán acompañados por una importante actividad eléctrica. Santa Fe, el sur de La Rioja, el norte de San Luis, el noreste bonaerense y sectores cercanos a la Costa Atlántica son las regiones donde se prevén condiciones favorables para los fenómenos más intensos.

Además, el avance de un aire frío sobre una masa de aire muy cálida y húmeda contribuirá a aumentar la inestabilidad, aunque la intensidad de las tormentas no será uniforme. Ante este pronóstico, el SMN extendió la alerta amarilla por tormentas para el viernes 13 y el sábado 14.

La Costa Atlántica bajo alerta

Para el sábado 14, se prevé la formación de un centro de bajas presiones sobre el este de la provincia de Buenos Aires, proceso conocido como ciclogénesis. Según informó el sitio Meteored, durante el evento influirá la humedad y la inestabilidad atmosférica, en la distribución de las tormentas con importante actividad eléctrica.

De todas maneras, los residentes de zonas aledañas deberán seguir de cerca las próximas actualizaciones del pronóstico del tiempo, sobre todo en los alrededores de Mar del Plata.