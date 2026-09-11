Alerta por el clima y ciclogénesis en Argentina: las 13 provincias afectadas por lluvias, viento o nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió distintas alertas meteorológicas que incluyen tormentas, nevadas y vientos para este viernes 11 de septiembre. Los avisos afectarán a 13 provincias, desde el norte hasta un sector de la Patagonia del país. La alerta por tormentas y lluvias abarca áreas de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Neuquén. El fenómeno puede estar acompañado por caída de granizo, lluvias abundantes en períodos breves y ráfagas fuertes. El SMN estimó para las áreas alcanzadas acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque los registros pueden superar esos valores en forma localizada.

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La alerta por tormentas y lluvias

La advertencia implica la posibilidad de anegamientos temporarios, reducción de visibilidad en rutas y calles, interrupciones en actividades al aire libre y dificultades en la circulación. Para las regiones de Chaco, Misiones y Corrientes la situación se agrava porque el ente nacional prevé una alerta naranja, con avisos a corto plazo en estas últimas dos regiones. En las regiones de El Dorado, Gral Manuel Belgrano, Guarani, Libertador Gral. San Martin, Montecarlo y San Pedro, en Misiones, habrán fuertes tormentas con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. Esto también se repetirá esta mañana en Ituzaingó y Santo Tomé, provincia de Corrientes. “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual, estimándose los mayores valores en la provincia de Misiones”, informó el organismo.

La alerta por nevada en la cordillera

Por otro lado, rige una alerta naranja por nevada para sectores de Mendoza y Neuquén, mientras que en Río Negro hay precaución amarilla. En áreas cordilleranas, se prevé una acumulación de entre 10 y 20 centímetros de nieve, con posibilidad de registros superiores en forma puntual. En los sectores de meseta, los valores esperados varían entre 5 y 30 centímetros. La advertencia también señala que, en las zonas más bajas, parte de las precipitaciones puede caer en forma de lluvia. Esa situación puede afectar las condiciones de circulación, sobre todo en caminos de montaña, accesos rurales y rutas donde las bajas temperaturas favorezcan la formación de hielo.

Para otras áreas de las mismas provincias, el pronóstico advierte una alerta naranja donde “el área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual”. Además, zonas cordilleranas de San Juan, Río Negro y Mendoza se verán afectadas por una alerta amarilla por fuertes vientos. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. El ente también informó que en sectores de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires se prevén ráfagas del sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h.

Vientos intensos y recomendaciones

Las ráfagas, principalmente en los niveles más elevados de la cordillera, pueden alcanzar los 100 km/h. Este tipo de condiciones puede reducir la visibilidad por polvo o nieve, afectar la circulación en pasos de montaña y generar inconvenientes para actividades en zonas expuestas. La recomendación para quienes deban desplazarse por estas áreas es consultar el estado de caminos y pasos fronterizos, además de atender las indicaciones de Vialidad y de las autoridades provinciales. También se aconseja evitar actividades de montaña mientras se mantengan las ráfagas intensas.

Cómo va a estar el clima en el AMBA

El cambio de tiempo comenzará a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde esta noche, con aumento de la nubosidad, lluvias o lloviznas y viento del este y sudeste. El fenómeno se vincula con la alerta amarilla por viento que alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan velocidades de entre 13 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. La sudestada también podría provocar una crecida moderada del Río de la Plata, con impacto en las zonas costeras y ribereñas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno tendría mayor incidencia durante la mañana del sábado, cuando el viento persistente del sudeste podría generar pleamares de intensidad moderada en los puertos metropolitanos.

La máxima del hoy rondará los 18°C y la mínima los 11°C, mientras que el sábado será una jornada más fría con valores mínimos cercanos a los 9°C y llovizna. El domingo continuaría frío, llegando a los 6°C, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.