La primera semana de noviembre se presenta inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, alternando jornadas con probabilidades de lluvia, algunas tormentas aisladas y ventanas de sol. Las temperaturas mostrarán oscilaciones moderadas y habrá un descenso progresivo hacia el fin de semana.

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La jornada de este domingo 1 de noviembre arrancó con precipitaciones y un 90% de probabilidad de lluvia, alcanzando los 2.4 mm, con marcas que irán desde los 17°C de mínima hasta los 23°C de máxima y vientos de 19 a 27 km/h. El lunes 2 mejorará sensiblemente las condiciones, con un cielo algo nublado con la temperatura más alta del período, que alcanzará los 25°C partiendo de los 16°C, acompañada de vientos leves de entre 11 y 24 km/h.

Las condiciones volverán a desmejorar el martes 3, cuando reaparezcan las lluvias (80% de probabilidad y 1.8 mm) en un día de 17°C a 21°C y vientos más intensos de 17 a 41 km/h. El miércoles 4 se prevén tormentas aisladas (60% de probabilidad y 2 mm), con registros térmicos que oscilarán entre los 15°C y los 24°C y ráfagas de viento de hasta 43 km/h.

Hacia la segunda mitad de la semana, el jueves 5 dará una tregua con cielo parcialmente nublado y una máxima de 25°C, aunque con una mínima que descenderá a los 13°C. Sin embargo, el viernes 6 reaparecerán las precipitaciones (70% de probabilidad) acompañadas de vientos fuertes de 19 a 55 km/h y una máxima de 20°C. Para el sábado 7 se aguarda el regreso del sol, marcando el día más fresco de la semana con una mínima de apenas 8°C y un techo térmico de 19°C.

Clima en el AMBA.

Consejos para una semana de días lluviosos

La presencia de lluvias y tormentas invita a reorganizar las rutinas y aprovechar el tiempo en espacios cubiertos. Una de las mejores alternativas consiste en convertir el hogar en un refugio confortable, ideal para disfrutar de actividades tranquilas como la lectura de un buen libro, el maratón de películas o series pendientes, o la preparación de infusiones calientes acompañadas de recetas caseras para compartir en familia.

Tormentas.

Para quienes prefieren salir de casa sin exponerse al mal tiempo, la ciudad ofrece variadas propuestas culturales y de ocio bajo techo. Visitar museos, recorrer galerías de arte, asistir a funciones de teatro o disfrutar de una tarde en un café de especialidad permiten cortar la rutina semanal y pasar un momento agradable al resguardo de las precipitaciones.

Por último, ante eventos meteorológicos de mayor intensidad, resulta fundamental contemplar medidas de precaución para garantizar la seguridad. Es aconsejable revisar los desagües del hogar, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado mediante los reportes oficiales, postergando los desplazamientos innecesarios hasta que las condiciones climáticas mejoren.