Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: cómo sigue el tiempo el fin de semana y qué pasará en el Superclásico

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde se esperan lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo. La advertencia también abarca buena parte del centro y el este de la provincia de Buenos Aires y zonas de Córdoba, La Rioja y San Luis.

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En los sectores alcanzados por el alerta podrían acumularse entre 20 y 50 milímetros, con mucha agua en poco tiempo. Durante la madrugada ya hubo chaparrones en la Ciudad y granizo en distintos puntos del conurbano, como Adrogué, en la zona sur.

Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires

Según el pronóstico oficial del SMN, para este viernes se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvia del 70%. La temperatura irá de 15 °C a 23 °C. Por la tarde podrían seguir algunas precipitaciones aisladas, y a la noche el tiempo mejoraría.

El pronóstico para el fin de semana

El sábado será el día más estable. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia, con una mínima de 14 °C y una máxima de 24 °C. Puede haber niebla durante la madrugada.

El domingo vuelven las tormentas aisladas, con un 40% de probabilidad de lluvia. La mínima será de 15 °C y la máxima llegará a 25 °C.

¿Llueve en el Superclásico?

Boca Juniors y River Plate se enfrentan el domingo a las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El ingreso de aire cálido y húmedo favorecerá la formación de chaparrones durante la segunda mitad de la jornada, así que no se descarta lluvia durante el partido o después.

Pronóstico extendido para la semana que viene

El lunes 2 la Ciudad recupera la estabilidad, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 26 °C y una mínima de 16 °C. La probabilidad de lluvia es del 10%.

El martes 3 estará mayormente nublado, con temperaturas de entre 16 °C y 22 °C y también un 10% de probabilidad de lluvia. El miércoles 4 vuelve el sol, con algo de nubosidad, una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C, sin lluvias previstas.